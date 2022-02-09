На Буковині за добу проти COVID-19 вакцинували понад 1 700 людей

8 лютого в Чернівецькій області проти коронавірусу вакцинували 1 728 людей. Найбільше щепили препаратом Pfizer-BioNTech – 1 399.

Про це йдеться на сайті Ради національної безпеки України.

Першою дозою за добу вакцинували 601 людину:

Pfizer-BioNTech – 483 людей,

CoronaVac – 67,

Moderna – 51,

AstraZeneca – 0,

Другою дозою імунізували 812 людей:

Pfizer-BioNTech – 639 людей,

Moderna – 93,

CoronaVac – 76,

AstraZeneca – 10,

Бустерною дозою імунізували 315 людей:

Pfizer-BioNTech – 277 людей,

Moderna – 38.

Станом на 7 лютого в області першою дозою щепили 297 438 людей, що складає 33,05% населення області. Другою дозою імунізували 284 799 людей. Додатковою – 81, бустерною – 7 616.

Що відомо

Загалом в області виявили 141 004 випадків інфікування коронавірусом, 118 274 людей одужали, а 3 181 померли.

У лютому 2021 року у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Охочі вакцинуватися можуть зробити це у пунктах вакцинації.

У Чернівцях діє пункт допомоги з генерування ковід-сертифікатів. Суспільне зібрало запитання, з якими звертались чернівчани щодо "Дії" та ковід-сертифікатів.

Читайте також

На Буковині дітей позапланово вакцинуватимуть від поліомієліту

Станьте частиною Суспільне Буковина: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи села. Пишіть нам на пошту редакції новин: [email protected]