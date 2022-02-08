Сурикати, поросята й козенята: бебі-бум у вінницькому зоодворику

Дитинчат сурикатів, мініпігів і козенят вперше показали відвідувачам контактного зоодворика, що у Центральному парку Вінниці.

Фото: Суспільне

Першими іще наприкінці минулого року, у грудні, на світ з'явилися п'ять карликових поросят — мініпігів. Їм 2,5 місяці. Харчами, каже власник зоодворика Віталій Веденко, не перебирають, їдять майже все.

"В основному вони на овочах, зерно... А щоб вони не стали маленькими і круглими, їдять салати", — розповідає Веденко.

Дітям і дорослим (за бажанням) поросят дають потримати на руках.

Зима у вінницькому зоодворику видалася плодовитою, каже чоловік. За поросятами, наприкінці січня, у сім'ї сурикатів народилося четверо дитинчат. Вони прудкі й допитливі.

Фото: Суспільне

Зараз у вольєрі +25 градусів. Це оптимальна температура для африканських мешканців.

Дорослих особин чіпати відвідувачам заборонено: можуть вбити навіть змію чи скорпіона, каже Віталій. А ось малюків одну хвилину в руках можна потримати.

Поки вони харчуються лише маминим молоком, а за день-два спробують личинки зоофобусів, курятину, овочі, перепелині яйця.

Фото: Суспільне

Карликових мініпігів планують роздати. У зоодворику залишиться лише одне порося.

Фото: Суспільне

Що буде з сурикатами і козенятами — поки вирішують, каже Віталій Веденко. Наступне поповнення очікують у родині овець.

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