Небезпека для довкілля: на Вінниччині підприємець організував звалище відходів

На Вінниччині підприємець на ділянці площею 1,3 га організував звалище небезпезпечних відоходів. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст.239 КК України (забруднення або псування земель). Про це Суспільному розповів речник Управління СБУ в області Денис Закаблук.

51-річний чоловік ділянку у передмісті Вінниці забруднював протягом 2019-2021 років. У такий спосіб хотів зменшити витрати на утилізацію небезпечних відходів.

Управління СБУ у Вінницькій області

Судова інженерно-екологічна експертиза підтвердила, що вміст у ґрунті шкідливих речовин перевищено у понад 8 разів. Таке стихійне звалище, на думку інспекторів, могло призвести до зараження підземних вод та розповсюдження інфекційних захворювань. Завдану довкіллю шкоду оцінили у понад 1,2 млн грн.

Управління СБУ у Вінницькій області

Наразі триває слідство, аби встановити та притягнути до відповідальності всіх причетних до протиправної діяльності осіб. Підприємцю ж загрожує штраф до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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