На Вінниччині "чорні лісоруби" зрізали дерев на мільйон гривень

На Вінниччині четверо чоловіків незаконно вирубували ліс. За допомогою квадрокоптера це зафіксували прикордонники Могилів-Подільського загону, повідомляють на сторінці у Facebook.

Могилів-Подільський прикорднонний загін

Те, що четверо осіб рубають дерева в межах контрольованого прикордонного району, виявили 1 лютого. Чоловіки користувалися трьома бензопилами. Вони зрізали близько двохсот дерев, серед яких дуби та граби, йдеться у дописі.

Могилів-Подільський прикорднонний загін

За попередньою оцінкою, "чорні лісоруби" завдали збитків на понад мільйон гривень. Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці кримінальне провадження відкрили за ч.4 ст. 246 ККУ "Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу". Чоловікам загрожує позбавлення волі до семи років.

Читайте також