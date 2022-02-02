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На Вінниччині "чорні лісоруби" зрізали дерев на мільйон гривень
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На Вінниччині "чорні лісоруби" зрізали дерев на мільйон гривень

Ольга Федоренко
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На Вінниччині "чорні лісоруби" зрізали дерев на мільйон гривень Дерева, зрубані незаконно у Могилів-Подільському районі. Фото: Могилів-Подільський прикорднонний загін

На Вінниччині четверо чоловіків незаконно вирубували ліс. За допомогою квадрокоптера це зафіксували прикордонники Могилів-Подільського загону, повідомляють на сторінці у Facebook.

На Вінниччині "чорні лісоруби" зрізали дерев на мільйон гривеньМогилів-Подільський прикорднонний загін

Те, що четверо осіб рубають дерева в межах контрольованого прикордонного району, виявили 1 лютого. Чоловіки користувалися трьома бензопилами. Вони зрізали близько двохсот дерев, серед яких дуби та граби, йдеться у дописі.

На Вінниччині "чорні лісоруби" зрізали дерев на мільйон гривеньМогилів-Подільський прикорднонний загін

За попередньою оцінкою, "чорні лісоруби" завдали збитків на понад мільйон гривень. Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці кримінальне провадження відкрили за ч.4 ст. 246 ККУ "Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу". Чоловікам загрожує позбавлення волі до семи років.

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