На Полтавщині планують створити військовий ліцей майже за 100 мільйонів гривень

У Градизьку планують створити військовий ліцей. На реконструкцію будівлі під цей заклад оголосили тендер. Про це стало відомо із порталу публічних закупівель «Prozorro».

Будівлю Градизької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату планують реконструювати під військовий ліцей. Для цього обласний департамент будівництва оголосив тендер на понад 93 мільйони гривень. Роботи планують провести у три черги і завершити у березні 2024-го року.

Навчання у закладі планують почати з 2022-го року. Проте для цього до вересня потрібно добудувати тир, кабінет автосправи та плац. Для цього вже розробили проєктно-кошторисну документацію.

70 мільйонів на реконструкцію мають спрямувати із держбюджету, решту – з обласного. За таке рішення проголосували депутати обласної ради 9 грудня 2021-го року.

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