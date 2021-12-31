Пам’ятки та інфраструктура: що будуватимуть на Полтавщині 2022-го

2022-го року на Полтавщині продовжать будівництво інфраструктурних об’єктів та відновлення історичних пам’яток. Ці роботи розпочали 2021-го або раніше. Інформацію про частину споруд читайте у матеріалі Суспільного.

Будинок дворянського зібрання

2022-го продовжать консерваційні та протиаварійні роботи у будинку колишнього дворянського зібрання, який розміщений на вулиці Соборності у Полтаві. На це 20 грудня 2021-го управління капітального будівництва Полтавської міськради уклало договір. Вартість робіт – понад 11 мільйонів гривень. Завершити їх планують до кінця січня. Про це повідомив перший заступник голови Полтавської міськради Валерій Пархоменко.

Суспільне Полтава Будинок Дворянського зібрання після пожежі у 2020-му році

Підрядник має облаштувати тимчасовий дах, відновити цегляну кладку, залити армувальний пояс та відновити балки перекриття. Після того, як будівлю законсервують, її мають передати на баланс області. Подальші реставраційні роботи здійснюватимуть за гроші з обласного бюджету.

18 червня 2021-го депутати Полтавської міської ради погодили передачу споруди у власність області, а 6 липня таке рішення ухвалили на сесії облради.

Кадетський корпус

2022-го року над будівлею колишнього Кадетського корпусу мають зробити дах. Ця пам’ятка – на вулиці Соборності у Полтаві.

Суспільне Полтава Кадетський корпус. Зима 2021-го

На продовження протиаварійних робіт із держбюджету передбачили 36 мільйонів гривень для Державної судової адміністрації. Про це Суспільному розповів виконувач обов’язків керівника теруправління Державної судової адміністрації на Полтавщині Віталій Федько.

Цього року планують облаштувати нову покрівлю, відремонтувати та підсилити стіни, а ще – збудувати купол, відновити вікна та двері, систему водовідведення.

На баланс Державної судової адміністрації будівлю передали у липні 2019-го.

Палац боротьби

Протягом 2022-го планують відновити будівництво Палацу боротьби та боксу, що на вулиці Європейській у Полтаві. Спорткомплекс 9 грудня передали на баланс області і мають внести до державної програми будівництва 2022-го. Це для того, аби отримати субвенцію із держбюджету на виконання робіт. Таке Суспільному повідомив колишній голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.

Спортивний комплекс запланували звести п’ять років тому, але спорудили лише фундамент. Це мала бути триповерхова будівля з трьома татамі, трибунами для глядачів, а також тренажерними залами. Оплачували роботи із міського бюджету, а 2017-го будівництво зупинили через брак фінансування.

Аеропорт «Полтава»

17 грудня 2021-го у департаменті будівництва, містобудування й архітектури Полтавської ОДА повідомили про намір укласти договір на черговий етап проєктування реконструкції злітно-посадкової смуги аеропорту поблизу Полтави. Ймовірно, 2022-го на території почнуть працювати будівельники.

Офіс Президента Аеропорт Полтава

За оцінками проєктувальників, аби аеропорт зміг приймати літаки, на роботи потрібно приблизно 1,6 мільярда гривень. Про це повідомив колишній голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.

Гроші мають дати із державного бюджету, оскільки він у черзі на фінансування регіональних аеропортів.

Крім того, земельну ділянку передали на баланс області, бо бюджет Полтавської громади не зможе профінансувати такі роботи.

Кременчуцький міст

Активна фаза будівництва нового мосту через річку Дніпро у Кременчуці припадає на 2022-й та 2023-й роки. Перші опори почали встановлювати у листопаді 2021-го, про це розповіла Суспільному речниця Служби автодоріг області Юлія Ткаченко.

Служба автомобільних доріг Полтавщини Будівництво мосту через Дніпро розпочали у 2021-му

Вантовий міст будує турецька компанія «Doğuş Grubu» на замовлення Служби автомобільних доріг. Довжина споруди становитиме 720 метрів, а вартість проєкту — 11,2 мільярда гривень.

Після облаштування опор 2022-го встановлять металевий каркас, бетонуватимуть труби та монтуватимуть монолітну основу над водою.

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