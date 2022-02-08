У Миколаєві через захворювання водіїв на маршрутах 91 та 51 тимчасово курсуватиме менша кількість автобусів.

Інформацію про це кореспондентам Суспільного підтвердила фахівчиня із зв'язків з громадськістю комунального підприємства "Миколаївпастранс" Катерина Стоколяс.

За словами Катерини Стоколяс, восьмого лютого на маршрут 51 вийшли п’ять автобусів, а на 91 — шість.

"Розкладу немає, ми радимо відстежувати транспорт в додатках EasyWay та City Bus Миколаїв. Ми працюємо згідно з законодавством, ми не можемо навантажувати водіїв, щоб вони працювали без вихідних, тому поки так. Сьогодні одні водії лікарняні закривають, інші виходять на роботу. Тому скільки триватиме така епідемічна ситуація, точно сказати не можемо, мінімум - до тижня", — каже Катерина Стоколяс.

Розклад руху залишається без змін: автобуси курсуватимуть з шостої ранку до десятої вечора з інтервалом до 40 хвилин.

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