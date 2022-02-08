На Вінниччині в Агрономічній та Мурафській сільських громадах 27 березня пройдуть проміжні місцеві вибори. До десятого лютого мешканці цих громад можуть змінити виборчу адресу.

Як це правильно зробити, Суспільному розповіла Секретар Центральної виборчої комісії Олена Гатаулліна. Раніше, каже, право голосу було прив'язано до місця реєстрації. У 2020-му цей підхід змінився.

“Тепер право голосу прив’язано саме до виборчої адреси. Відповідно, там де фактично проживаєш — там можеш голосувати. Але, щоб прийти на дільницю й проголосувати за фактичним місцем проживання, скористатися своїм правом голосу, треба змінити виборчу адресу, подавши відповідну заяву,” — пояснює Секретар Центральної виборчої комісії Олена Гатаулліна.

Змінити виборчу адресу можна письмово або в електронній формі. Щоб подати заяву письмово, треба прийти із паспортом до органу ведення Державного реєстру виборців. Електронну форму можна заповнити на сайті Державного реєстру виборців. Втім для цього потрібно мати електронний підпис.

“Потрібно обрати відповідну форму для зміни виборчої адреси, вказати в цій заяві ту адресу фактичного проживання, яку виборець хоче визначити як свою нову виборчу адресу. Вказати електронну пошту на яку виборець може отримати відповідь за результатами розгляду своєї заяви. Та підписати заяву цифровим підписом", — каже Олена Гатаулліна.

Органи ведення державного реєстру виборців розглядають заяву протягом 15-ти днів.

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