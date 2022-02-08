Мешканка села Стадниця, яке входить до складу Вінницької територіальної громади, просить покращити транспортне сполучення з обласним центром. Відповідну петицію "Забезпечення маршруту Вінниця-Стадниця придатним автотранспортом" Ліна Гром зареєструвала на сайті міськради восьмого лютого.

За словами авторки ініціативи, більшість мешканців села працюють та навчаються у Вінниці, втім добираються до міста на "непридатному" для цього транспорті.

"На маршруті працює або старезний "ЛАЗ", що постійно ламається, чим створює збій графіку, або "Богдан", місткість якого в пікові години не задовільняє потреби по кількості пасажирів. Окрім того, люди на інвалідних візках, а також батьки з дітьми у візочках практично позбавлені можливості дістатися до міста та в зворотньому напрямку, використовуючи даний транспорт", - пише Ліна Гром.

Заміні автобусу на цьому маршруті покращить транспортне сполучення між населеними пунктами, каже авторка петиції.

Підтримати ініціативу Ліни Гром можна протягом чотирнадцяти днів з моменту її публікації. Якщо петиція набере 350 необхідних голосів, то її розгляне профільна комісіяю

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