На відрізку регіональної траси Луцьк – Дольськ продовжили відновлення дороги. Реконструкцію проводять на ділянці Дачне – Ківерці протяжністю п'ять кілометрів, – повідомили на Facebook-сторінці Служби автомобільних доріг у Волинській області.
8 лютого дорожники розпочали зрізати зношене дорожнє покриття та паралельно розбирають шестиметровий міст поблизу міста Ківерці для подальшого ремонту.
На ділянці від села Дачне до міста Ківерці дорожники посилять основу та встелять два шари асфальту, нанесуть розмітку, встановлять нові дорожні знаки, бар’єрне і пішохідне огородження, облаштують лінію зовнішнього освітлення у селі Жабка та острівці безпеки на пішохідних переходах у Ківерцях.
Згідно з тендером, на ділянці Дачне – Ківерці встановлять автопавільйони, а в межах населених пунктів прокладуть тротуарні та пішохідні доріжки.
Автошлях Луцьк – Ківерці – Маневичі – Любешів – Дольськ, як повідомляло Суспільне раніше, розпочали ремонтувати ще у 2020 році, коли відновили майже 12 кілометрів дороги від вулиці Сосюри в місті Луцьку до села Дачне та від міста Ківерці до села Озеро. У 2021 році відремонтували ще 14 кілометрів регіональної траси.
Довідково: Дорога Р-14 протяжністю 154,2 кілометри бере свій початок в Луцьку, і пролягаючи територією колишніх Ківерцівського, Маневицького, Камінь-Каширського і Любешівського районів, з’єднує обласний центр Волині з пунктом пропуску "Дольськ" на українсько-білоруському кордоні. Це автошлях з високою інтенсивністю руху, в тому числі великовагових транспортних засобів.
Що відомо
- Торік на розвиток мережі волинських доріг виділили з державного бюджету понад три мільярди гривень. За цю суму відновили 175,9 км доріг державного значення.
- У вересні 2021-го на відрізку траси Луцьк – Дольськ дорожники відновлювали п'ять кілометрів дороги на під’їзді до міжнародного пункту пропуску "Дольськ" – "Мохро". У жовтні ремонтували чотири кілометри дороги цієї траси між селами Озеро та Тростянець.
- У лютому 2022-го розпочали ремонтні роботи на автодорозі регіонального значення Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква. Дорожники відновили більше 15 км дороги.
Термінові новини та щоденні інформаційні підсумки читайте в Telegram та Viber Суспільного Волині.