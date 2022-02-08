На відрізку регіональної траси Луцьк – Дольськ продовжили відновлення дороги. Реконструкцію проводять на ділянці Дачне – Ківерці протяжністю п'ять кілометрів, – повідомили на Facebook-сторінці Служби автомобільних доріг у Волинській області.

8 лютого дорожники розпочали зрізати зношене дорожнє покриття та паралельно розбирають шестиметровий міст поблизу міста Ківерці для подальшого ремонту.

Фото: Facebook/Служба автомобільних доріг

На ділянці від села Дачне до міста Ківерці дорожники посилять основу та встелять два шари асфальту, нанесуть розмітку, встановлять нові дорожні знаки, бар’єрне і пішохідне огородження, облаштують лінію зовнішнього освітлення у селі Жабка та острівці безпеки на пішохідних переходах у Ківерцях.

Згідно з тендером, на ділянці Дачне – Ківерці встановлять автопавільйони, а в межах населених пунктів прокладуть тротуарні та пішохідні доріжки.

Автошлях Луцьк – Ківерці – Маневичі – Любешів – Дольськ, як повідомляло Суспільне раніше, розпочали ремонтувати ще у 2020 році, коли відновили майже 12 кілометрів дороги від вулиці Сосюри в місті Луцьку до села Дачне та від міста Ківерці до села Озеро. У 2021 році відремонтували ще 14 кілометрів регіональної траси.

Довідково: Дорога Р-14 протяжністю 154,2 кілометри бере свій початок в Луцьку, і пролягаючи територією колишніх Ківерцівського, Маневицького, Камінь-Каширського і Любешівського районів, з’єднує обласний центр Волині з пунктом пропуску "Дольськ" на українсько-білоруському кордоні. Це автошлях з високою інтенсивністю руху, в тому числі великовагових транспортних засобів.

Що відомо

Торік на розвиток мережі волинських доріг виділили з державного бюджету понад три мільярди гривень. За цю суму відновили 175,9 км доріг державного значення.

У вересні 2021-го на відрізку траси Луцьк – Дольськ дорожники відновлювали п'ять кілометрів дороги на під’їзді до міжнародного пункту пропуску "Дольськ" – "Мохро". У жовтні ремонтували чотири кілометри дороги цієї траси між селами Озеро та Тростянець.

У лютому 2022-го розпочали ремонтні роботи на автодорозі регіонального значення Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква. Дорожники відновили більше 15 км дороги.

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