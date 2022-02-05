На Волині лагодять дорогу регіонального значення. На якому етапі ремонтні роботи

На Волині тривають роботи на автодорозі регіонального значення Ковель–Володимир-Волинський–Червоноград–Жовква, – інформують в Службі автомобільних доріг області.

Наразі спецтехніка працює на ділянці від Ковеля до Турійська.

Ремонтувати автошлях почали наприкінці минулого року. Поки що дорожники відновили більше 15 км дороги. Продовжити роботи з асфальтування заважає погода, кажуть в Службі автомобільних доріг.

Повністю завершити ремонт ділянки планують весною, поки ж на ділянці проводять інші роботи, передбачені проєктно-кошторисною документацією – подовжують водопропускні залізобетонні труби та облаштовують узбіччя.

Фото: Служба автомобільних доріг Процес облаштування труб та узбічь

Загальна протяжність автодороги Ковель–Володимир-Волинський–Червоноград–Жовква – 165 кілометрів. 88 із них пролягають через Волинь. В Службі автомобільних доріг зазначили, що у 2022 році планують відремонтувати відтинок Ковель – Верба і завершити відновлення Р-15 на всій протяжності у межах Волинської області.

Що відомо