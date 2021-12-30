У 2021 році на розвиток мережі волинських доріг виділили з державного бюджету понад три мільярди гривень. За цю суму відновили 175,9 км доріг державного значення, — повідомляють у службі автомобільних доріг Волині.

На реконструкцію, капітальний і поточний середній ремонти та проєктно-вишукувальні роботи в поточному році виділено 2 879,374 млн грн. Це на 87 % більше ніж було торік.

Поточним дрібним ремонтом у 2021 році відновлено дорожнє покриття на 78,3 км автошляхів. На поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення у 2021 році було виділено 294,300 млн грн.

Дорога міжнародного значення М-19

На дорозі Доманове (на м.Брест)-Ковель-Чернівці-Тереблече (на м.Бухарест) відновили 57,4 км. У 2020 році на цій дорозі ввели в експлуатацію 28 км. у 2021-му відремонтували такі ділянки:

14,2 км ділянка Доманове-Гірники;

7,7 км ділянка Секунь-Мислина;

8 км ділянка Мислина-Ковель;

10,8 км ділянка Ковель-Колодяжне-Воля Любитівська;

6,2 км ділянка по селищу Голоби;

7 км ділянка Свидники-Переспа;

3,5 км ділянка поворот у с.Крупа – межа з Рівненською областю.

Також, звітують дорожники, відновлюють 3 км дороги міжнародного значення М-07 Київ-Ковель-Ягодин на ділянці між селами Довгоноси та Старі Кошари. Повністю реконструкцію цього об’єкта завершать у 2022 році.

Дороги територіального значення і туристичний шлях

За останні 12 місяців ремонтом на Волині охопили 126,5 км територіальних доріг, із яких на понад 108 км провели фінішне асфальтування, ще на 18 км уклали перший шар асфальту.

Т-03-02 Піща-Шацьк-Любомль-Володимир-Волинський-Павлівка-Горохів-Берестечко- Козин-/М-06/: відновлено 57,4 км (у верхньому шарі – 55,5 км) на таких відрізках: 45,5 км ділянка Піща-Любомль; 10,0 км ділянка Селець-Маркостав; 1,9 км ділянка, що суміщається з вулицею Зимнівська у м.Володимирі;

Т-03-06 /Т-03-02/- Шацьк-Вілиця-Прип'ять-Любохини-/Т-03-08/ відновлено на всій протяжності – 22,5 км.

Т-03-01 Залісся-/Т-03-02/: відновлено 5,6 км на ділянці Пульмо – урочище "Гряда".

Т-03-05 Нововолинськ-Іваничі-Павлівка-Локачі: відновлено 7,6 км на ділянці Благодатне-Іваничі.

Т-03-11 /Р-14/-Седлище-Камінь-Каширський-Ковель-/М-19/-Колодяжне-Локачі-/Н-17/: відновлено 21,6 км на ділянках: 5,5 км ділянка Війниця-Локачі; 16,1 км ділянка Привітне-Скобелка (ремонт продовжать у 2022 році);

Т-18-02 /М-07/-Маюничі-Велика Осниця-Красноволя-Колки-/ Р-14/-Копилля-Рожище-Торчин-Шклинь-/Н-17/: відновлено 11,8 км на ділянках: 10,7 км ділянка Сокіл-Оленівка (ремонт продовжать у 2022 році); 1,1 км по селу Шклинь.

Регіональні та міжнародні шляхи

Відновили 14,1 км на дорозі Р-14 Луцьк-Ківерці-Маневичі-Любешів-Дольськ: 4,1 км на ділянці Озеро-Тростянець; 2,9 км по селищу Колки; 1,5 км по селу Розничі; 5,6 км на під’їзді до міжнародного пункту пропуску "Дольськ"-"Мохро".

Р-15 Ковель-Володимир-Червоноград-Жовква — відновлено 15,2 км у вирівнюючому шарі на ділянці Ковель-Турійськ.

Що відомо

У 2021 році на Волині планували відновити 46 дорожніх об’єктів. На ремонти з Державного дорожнього фонду передбачили 676,41 мільйона гривень.

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