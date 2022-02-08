Вживання парацетамолу людьми з підвищеним кров’яним тиском підвищує ризик серцевих нападів та інсультів.

Про це свідчить дослідження, поведене в Единбурзькому університеті, повідомляє BBC.

При цьому, дослідники наголошують, що йдеться про тривале регулярне вживання препарату. Використання парацетамолу для долання головного болю чи зниження температури є безпечним.

При цьому, інші дослідники кажуть, що необхідні подальші дослідження із залученням більшої кількості пацієнтів.

Парацетамол є поширеним у світі препаратом, який застосовується для короткострокового лікування болю. Але його також прописують для зменшення хронічного болю.

У дослідженні взяли участь 110 пацієнтів. З них дві третини пацієнтів вживали препарати для лікування підвищеного кров’яного тиску. Ці пацієнти вживали 1 грам парацетамолу чотири рази на день протягом двох тижнів. Це є звичайним дозуванням для людей із хронічним болем. Результати показали, що парацетамол підвищував кров’яний тиск.

Таким чином, дослідники радять лікарям виписувати максимально малі дози парацетамолу людям із підвищеним кров’яним тиском.

З іншого боку, доктор Діпендер Гілл з Університету Святого Георга в Лондоні, вважає, що наразі у результатах дослідження залишається забагато невідомих елементів. Він каже, що наразі невідомо, чи підвищений тиск зберігатиметься за умов продовження вживання парацетамолу. Крім того, каже доктор, невідомо чи підвищений кров’яний тиск призведе до серцево-судинних захворювань.

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