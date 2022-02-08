Нікіта Маслюк з Сумщини тричі став чемпіоном України з легкої атлетики

Нікіта Маслюк з Сумщини став тричі чемпіоном України з легкої атлетики. З дев’яти медалей, які сумчани здобули на чемпіонаті України з легкої атлетики, він виборов три нагороди вищого ґатунку. Про свої враження 8 лютого Нікіта розповів Суспільному.

"Займався і футболом. Батько — тренер. Сестра також займалась. З самого народження були задатки для цього", — розповідає Маслюк.

Узимку Нікіта тренується у Палаці студентського спорту Сумського державного університету. На цих же доріжках наприкінці минулого тижня 16-річний легкоатлет став чемпіоном України серед спортсменів до 18 років у бігові на 60 метрів, стрибках у довжину та у команді в естафеті 100+200+300+400 метрів.

Про те, яка медаль далась найважче, говорить: "Напевно, було 60 метрів. Тому, що найменше відпрацьовували цей вид".

Про командну медаль говорить: вона — не така, як індивідуальна.

"У команді, напевно, легше. Але переживання за команду — більші. І сили додаються, коли ти бачиш як вони біжать, — і ти повинен і за них відпрацьовувати, і за себе. Тому відчуття зовсім інші", — каже він.

Тренує Нікіту його батько Олександр. Говорить: шлях його у легку атлетику був через інші види спорту.

"Баскетбол, волейбол, всілякі дитячі, козацькі гарти-старти – все це базова підготовка. У юнацькому віці абсолютно ні від чого не відмовлялись", — розповідає Олександр Маслюк.

Попереду у Нікіти — чемпіонат асоціації Балканських країн у Сербії. Там змагатимуться двадцятирічні спортсмени. Юнак розповів про власні відчуття, якщо на змаганнях звучатиме гімн на його честь: "Я буду на дев’ятому небі від щастя, якщо переможу і представлятиму інтереси своєї держави".

Що відомо

Чемпіонат України з легкої атлетики в приміщенні серед спортсменів до 18 років стартував у Сумах 4 лютого.

Участь у чемпіонаті брали юнаки та дівчата 2005-2006 років народження. Загалом це 542 спортсмени з усіх регіонів України.

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