У Сумах 4 лютого стартував чемпіонат України з легкої атлетики в приміщенні серед спортсменів до 18 років. Змагання відбуваються у Палаці студентського спорту Сумського державного університету.

Участь беруть юнаки та дівчата 2005-2006 років народження. Загалом це 542 спортсмени з усіх регіонів України.

Представлені всі види легкоатлетичних змагань крім "довгих" метань – спису, диску та молоту, - розповів керівник змагань Олександр Маслюк.

Триватимуть змагання три дні і завершиться 6 лютого.

Що відомо

У 2021 році цей чемпіонат тривав з 6 по 9 лютого. Які медалі здобули спортсмени Сумської області, читайте тут.

Командний чемпіонат України з легкої атлетики відбувався 29-30 січня у Сумах.

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