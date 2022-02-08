У тимчасовому інфекційному госпіталі для хворих на коронавірусну інфекцію обласної клінічної лікарні, що в селі Тарасове, відкрили додаткове стаціонарне відділення, – розповів Суспільному медичний директор з лікувальної роботи Юрій Філіпчук.

Це зробили через збільшення хворих на COVID-19.

У госпіталі лікують пацієнтів, які мають ускладнення від коронавірусної інфекції. Зі слів Юрія Філіпчука, нині в медзакладі – 92 пацієнти. Каже: відділення, яке додатково відкрили, має 40 місць. Відтак нині в госпіталі є 130 ліжок для недужих.

Як розповів лікар, щодня в медзаклад щодня поступають 10-12 пацієнтів. "Виписується менше, через що відкрите додаткове відділення. Приблизно 30 пацієнтів зараз у важкому стані. Ті, хто в критичному чи вкрай важкому стані, сконцентровані в відділенні інтенсивної терапії, вісім людей", – додав Юрій Філіпчук.

За даними медичного директора з лікувальної роботи, наразі серед ушпиталених орієнтовно 20 % – вакциновані проти COVID-19. У відділенні інтенсивної терапії щеплених немає.

Що відомо