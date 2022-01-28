У тимчасовому інфекційному госпіталі Волинської клінічної лікарні для хворих на COVID-19 станом на 28 січня лікуються 60 пацієнтів, із яких 28 людей мають важкий перебіг хвороби, ще семеро – в реанімації. Про це Суспільному розповіла медична директорка закладу Наталія Скальська.

Тенденцію до зростання кількості пацієнтів у шпиталі почали фіксувати з 21 січня, говорить медичка, проте перебіг хвороби у кожному випадку різний.

Ситуація в обласному тимчасовому госпіталі

За останній час, зі слів Наталії Скальської, кількість хворих на коронавірус у шпиталі збільшилася вдвічі. Серед пацієнтів вакцинованих є небагато, проте всі вони з групи ризику, тобто підлягають стаціонарному лікуванню.

"За минулий рік було 68 вакцинованих пацієнтів з 2 377 пролікованих людей. Це дуже малий відсоток. Сьогодні вакциновані пацієнти поступають. Якщо є цукровий діабет, то навіть якщо коронавірус легкої форми, людина підлягає стаціонарному лікуванню", – зазначила Наталія Скальська.

З її слів, щодня в лікарні орієнтовно від п'яти до 20 нових пацієнтів з коронавірусом.

"Дуже багато людей, які ходять і думають, що у них проста застуда, нежить, першіння в горлі. Невідомо скільки таких людей ще є недіагностовані", – додала лікарка.

Суспільне Волинь Наталія Скальська

Медична директорка тимчасового інфекційного госпіталю зазначила, що теперішня хвиля хвороби характеризується повторним інфікуванням і коротким інкубаційним періодом – до трьох днів.

"Споживається кисню менше ніж у жовтні-листопаді, коли в нас до 5 тонн кисню йшло на добу. Зараз іде біля тонни – 900-500 кілограм кисню. Хворі киснем повністю забезпечені. Медикаментозно забезпечені, госпіталь працює у звичному режимі", – розповіла Наталія Скальська.

Що кажуть про хворобу й симптоми пацієнти лікарні

Нині на лікуванні в госпіталі перебуває 59-річний лучанин Степан Грудік разом із дочкою і дружиною. Спершу чоловік приймав ліки вдома, а згодом самопочуття погіршилося.

"Ми вдома трохи хворіли, потім трохи відпустило, але потім знову почало нас брати. То ми з дочкою лягли, підлікувалися, то нам вже добре і сьогодні в нас ще й мама поступила.

Суспільне Волинь Лучанин Степан Грудік

Зі слів чоловіка, серед симптомів хвороби, які проявлялися – рвота, головний біль, безсоння та відсутність апетиту. "їсти не можна було. Температури майже не було, один раз. Ми вчасно лягли, бо в нас вже пішло як зараження на легені", – додав лучанин.

Нездужає впродовж тижня волинянка Леся Щурик, яка спершу лікувалася в іншому закладі. Каже: ПЛР-тест показав "позитивний" результат на коронавірус, тож лікарі вирішили перевести її у шпиталь на подальше лікування.

Суспільне Волинь Пацієнтка медзакладу Леся Щурик

"Я не відчувала, що в мене така може бути хвороба. Поступила з зовсім іншим, лікувала серце", – розповіла пацієнтка.

Зі слів лікарки Наталії Скальської, минулого тижня пацієнтка була на 15 літрах кисню, зараз підключають чотири літри. "Пацієнтка, коли до нас поступила, сатурація була нижче 90. Я так умовно собі думаю, що до середи все буде добре", – додала медичка.

Під час перебування Суспільного в медзакладі з палати в екстреному порядку перевели одну з пацієнток до реанімаційного відділення.

Суспільне Волинь

"Це киснезалежна пацієнтка, зараз вона буде переїжджати до реанімації, у нас є такий мобільний концентратор і тільки переключивши з точки на концентратор – так ми її зможемо порухати з місця", – розповіла медична директорка тимчасового інфекційного госпіталю.

Медики в госпіталі працюють за змінним графіком: по чотири години у "чистій" та "брудній" зонах і ще чотири години на відпочинок. До такого темпу роботи і навантаження працівники звикли, – говорить медсестра Наталія Річко.

"Трошки важко було в цьому всьому працювати, а так взагалі нормально. Робимо маніпуляції, ставимо катетери, возимо хворих на обстеження.00:25+00:34 Ми чотири години працюємо, в нас получається три заходи", – розповіла медична сестра.

Суспільне Волинь Медсестра Наталія Річко

Усього в відділеннях інтенсивної терапії районних лікарень нині лікуються 45 пацієнтів, – розповів Суспільному начальник обласного управління охорони здоров’я Волинської ОДА Юрій Легкодух.

З його слів, епідеміологічна ситуація в регіоні погіршується, пік захворюваності на COVID-19 на Волині очікують в середині лютого.

"В закладах охорони здоров’я знаходились 641 хворий, в тому числі 452 з підтвердженим діагнозом, 189 з підозрою. Завантаженість ліжок в межах 30 %", – додав начальник обласного управління охорони здоров’я.

Що відомо

Міністерство охорони здоров'я очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу. Щеплені обома дозами вакцини проти коронавірусу в Україні 47 % людей.

За останню добу на Волині підтвердили 682 нових випадки коронавірусної інфекції. Сім людей померли від ускладнень хвороби. Серед недужих цієї доби – 173 дитини та 38 медпрацівників.

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