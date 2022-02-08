Хто має чистити дороги від снігу у Хмельницькій тергромаді

Десятеро жителів села Черипівка Олешинського старостату сьогодні вимагали регулярно чистити дороги від снігу. За словами місцевої жительки Олени Семряги, вчора, не доїжджаючи до села Черепівка, на 4 години застряг рейсовий автобус. Водій автобуса Анатолій Лопушанський це підтвердив. Каже, один рДесятеро жителів села Черепівка Олешинського старостату вимагали регулярно чистити дороги від снігу. За сейс пропустив учора, сьогодні вранці - ще один через ускладнений рух. Хто та як повинен обслуговувати дороги у громаді, дізнавалося Суспільне.

Житель села Черепівка Хмельницького району Юрій Костюк очікує, поки чистять дорогу до обласного центру. Чоловік розповідає: ділянка дороги від села до міста – проблемна. За словами Юрія Костюка, вчора тут був ускладнений рух, а сьогодні - замело дорогу: "Скільки тут живемо - стільки ця дорога така тут щоразу. Трішки снігу – того й така дорога. Та вчора тут була тільки одна колія зроблена, вчора я їздив у місто по хліб, бо хліба не було тут, у Черепівці. Одна колія і його скидало на обочину, не можна було проїхати".

У центрі села Черепівка зібралося десятеро жителів, які вимагають чистити регулярно дороги від снігу. Місцева жителька Олена Семряга каже, що вчора їхала рейсовим автобусом, який застряг, не доїжджаючи до села: "Добре, що з села приїхала людина УАЗом, привезли нам пісок, люди назустріч прийшли і витягли нас. То в 10-й годині ми приїхали додому від шостої. А в полі дує.

Жителька села Черепівка Броніслава Пащина каже: "Туди навіть не моргає оком на нашу вулицю. В мене дід з інсультом, то ми на тачці вивозили в центр до швидкої".

Від обласного центру до села Черепівка - 18 кілометрів, розповідає староста Олешинського старостату Валентина Базилюк. За її словами, зранку тут чистить дорогу трактор, який залучив старостат, бо люди скаржилися на перемети: "Грейдер, якого ми інколи наймаємо, чистить. Ми також заключили договір. В нас інколи в селі і по інших селах ми прочищаємо, але наймаємо ми його: це Олешин, Велика Калинівка, Черепова і Черепівка".

Дорогу місцевого значення, яка пролягає біля сіл, каже Валентина Базилюк, має обслуговувати облавтодор. Центральну дорогу в таких селах обслуговує теж він. Розчисткою прилеглих вулиць, за словами Валентини Базилюк, має займатися старостат: "Оці паралельні вулички, які є, знаходяться в селі, за кожну вулицю відповідаю. Але за центральну вулицю лежить зобов’язання на облавтодорі".

Зараз чистять дорогу місцевого значення два трактори: один працює від старостату, каже Валентина Базилюк. На іншому є маркування, що це техніка облавтодору.

Заступник директора з експлуатаційного утримання Хмельницького облавтодору Валентин Франчук розповідає: на цьому відрізку дороги працювала техніка вночі. Додає: "Там, на даний момент, працює трактор Т-150 по очистці покриття. Вночі там працював КРАЗ – КДМ – це комбінована дорожня машина по обробці покриття. Якщо наша дорога проходить через село, то ця дорога, в межах села, на нашому експлуатаційному ремонті. Всі інші дороги - розгалужені, тому їхнім утриманням займається вже територіальна громада, старостат"!.

Валентин Франчук каже, що при очистці доріг керуються правилами, згідно яких очистити від снігу таку дорогу мають протягом 12 годин після снігопаду: "Під час снігопаду здійснюється патрульна снігочистка. Коли снігу 2 сантиметри, там ще немає, що чистити, коли снігу 4-6 сантиметрів. Залежно від інтенсивності снігопаду, ми займаємося патрульною снігоочисткою. Після того, як закінчився снігопад, згідно єдиних правил зимового утримання в нас рахуються контрольні строки, згідно яких ми повинні обробити покриття, почистити від снігу і обробити".

За словами Валентина Франчука, сьогодні в терміни для очистки дороги служба вкладається.

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