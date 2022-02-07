На території громади Херсона розташовані 139 захисних споруд цивільного захисту, серед них - 138 сховищ і 1 протирадіаційне укриття в селі Садово.
Як йдеться на сайті Херсонської міської ради, 17 захисних споруд цивільного захисту - у комунальній власності громади.
Об’єкти розташовані на територіях навчальних закладів, підприємств, лікарень та у мікрорайонах міста. Загалом, вони поділені на сховища та протирадіаційні укриття. До споруд фонду захисних споруд цивільного захисту також належать найпростіші укриття, зокрема цокольні, підвальні приміщення.
Основна кількість сховищ розташована на територіях суб’єктів господарювання та призначена для укриття їхніх працівників.
Як розповів головний спеціаліст відділу з питань цивільного захисту Херсонської міської ради Олег Головатий, чимало сховищ - у незадовільному стані через те, що там або немає балансоутримувача, або їх власник не займається утриманням. Зокрема, у будівлі видавництва «Наддніпрянська правда» є сховище, проте воно вже багато років затоплене ґрунтовими водами.
У міській лікарні імені Карабелеша навпаки сховище функціонує, у разі необхідності площа дозволяє вмістити 250-300 осіб.
Крім цього, за словами Олега Головатого, якщо у споруді є вентиляція, освітлення, запаси води та інші мінімальні умови для життєзабезпечення, то вона також підходить для укриття. Відповідальність за такі об’єкти несуть балансоутримувачі.
Читайте також
- Укриття на Херсонщині: де розташовані та в якому стані
Читайте нас у Тelegram: Суспільне Херсон
Підписуйтесь на Суспільне Херсон у Viber