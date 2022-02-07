На території громади Херсона розташовані 139 захисних споруд цивільного захисту, серед них - 138 сховищ і 1 протирадіаційне укриття в селі Садово.

Як йдеться на сайті Херсонської міської ради, 17 захисних споруд цивільного захисту - у комунальній власності громади.

Об’єкти розташовані на територіях навчальних закладів, підприємств, лікарень та у мікрорайонах міста. Загалом, вони поділені на сховища та протирадіаційні укриття. До споруд фонду захисних споруд цивільного захисту також належать найпростіші укриття, зокрема цокольні, підвальні приміщення.

Фото: Херсонська міська рада

Основна кількість сховищ розташована на територіях суб’єктів господарювання та призначена для укриття їхніх працівників.

Фото: Херсонська міська рада

Як розповів головний спеціаліст відділу з питань цивільного захисту Херсонської міської ради Олег Головатий, чимало сховищ - у незадовільному стані через те, що там або немає балансоутримувача, або їх власник не займається утриманням. Зокрема, у будівлі видавництва «Наддніпрянська правда» є сховище, проте воно вже багато років затоплене ґрунтовими водами.

Фото: Херсонська міська рада

У міській лікарні імені Карабелеша навпаки сховище функціонує, у разі необхідності площа дозволяє вмістити 250-300 осіб.

Крім цього, за словами Олега Головатого, якщо у споруді є вентиляція, освітлення, запаси води та інші мінімальні умови для життєзабезпечення, то вона також підходить для укриття. Відповідальність за такі об’єкти несуть балансоутримувачі.

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