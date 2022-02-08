Близько трьох тисяч навчених бійців: міський голова Чернігова Владислав Атрошенко розповів, якою бачить організацію територіальної оборони в місті під час зустрічі з громадськістю в міському Палаці культури 8 лютого.

"Я поставив таку планку — 3000 чисельність загонів тероборони. Тут достатньо шпигунів, достатньо росіяни поінформовані. І от наше завдання — це натренувать три тисячі людей. Це умовна цифра, три тисячі, може бути дві з половиною, може три з половиною. Розуміння з командуванням ОК "Північ" є, полігон він обіцяв забезпечити. Наша задача — набрати чисельність".

Під час ворожого наступу швидкість реагування загонів територіальної оборони матиме ключове значення. Про це розповів генерал збройних сил України Сергій Кривонос. Він — бойовий генерал, брав участь в операціях в зоні проведення АТО. Приїхав до Чернігова, аби поспілкуватись із громадськістю. На зустріч прийшло близько двох сотень містян.

"В чому специфіка вашого міста? До кордону — практично нічого, в розумінні переміщення техніки. І час реакції вашого міста йде на хвилини. Чого бояться всі спецпідрозділи, незалежно, російські чи інших країн? Вони бояться того, що їх чекає, що вони побачать. І завдання територіальної оборони — в першу чергу організувати систему так, щоб на кожному перехресті важливому, за кожним потрібним поворотом були очі і була система оповіщення", — сказав генерал ЗСУ Сергій Кривонос.

За його словами, у бійців тероборони є переваги в тому, що вони знають своє місто, свою територію та знають один одного в обличчя.

"В прикордонних областях люди, які є членами тероборони, мусять зберігати свою зброю вдома, і набої до них. Тому що з урахуванням близькості до кордону час реакції йде на хвилини на години. Якраз сили тероборони, щоб ти протягом години-двух прибув додому, переодягнувся, взяв зброю і не пішов на збірний пункт чи в батальйон, а одразу став на те перехрестя, чи на той об’єкт, який тобі визначений відповідно до розрахунку. Це і є сила територіальної оборони".

Владислав Атрошенко сказав, що зараз шукають інструкторів, які проводили б навчання тероборонівців. Можливо, будуть залучати фахівців з військової частини у Десні.

Деталі — у відео:

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