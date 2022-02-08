Ями на дорогах: скільки скарг та як реагує патрульна поліція Рівненщини

Від початку 2022 року патрульні поліцейські Рівненщини отримали близько двох десятків викликів через вибоїни на дорогах. Про це Суспільному 8 лютого повідомила інспекторка управління патрульної поліції області Наталія Кітюк. Вона розповіла, як саме правоохоронці реагують на такі виклики та коли відбудуться планові заміри вибоїн.

За словами Наталії Кітюк, якщо людина помітила яму на дорозі, то телефонує на 102. Після цього патрульні виїжджають на місце, виявляють яму чи вибоїну, заміряють її та складають акт обстеження вуличної шляхової мережі.

"По Рівному та області з першого січня надійшло більше, ніж 20 звернень. Останнє звернення було у понеділок, 7 лютого. Акти та протоколи надсилають за належністю власнику вулично-автомобільної мережі та відповідальним особам", – зазначила інспекторка патрульної поліції.

Фото: Патрульна поліція області Так патрульні виміряли глибину вибоїн у січні 2022 року/фото: патрульна поліція області

Вона уточнила, що за планом навесні проведуть комісійний огляд доріг. Під час цих заходів і мають встановити, чи підлягають дороги експлуатації після зими.

Що відомо

Весняний комісійний огляд доріг на Рівненщині проводили з 30 березня по 30 квітня. Перевірили стан покриття проїжджої частини, узбіч та тротуарів, технічних засобів організації дорожнього руху, забезпечення видимості та облаштування залізничних переїздів.

Тоді патрульні відділу безпеки дорожнього руху видали 72 приписи на усунення недоліків та склали 52 адміністративні матеріали.

Читайте нас у Telegram: екстрені новини та щоденні підсумки

Підписуйтесь на рівненське Суспільне у Viber

Долучайтесь до нас в Instagram