Тиждень вакцинальної кампанії від поліомієліту на Рівненщині: перші підсумки

За перший тиждень кампанії з вакцинації від поліомієліту на Рівненщині щепили 747 дітей віком від шести місяців до 6 років. Про це 8 лютого повідомила заступниця начальника обласного департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я Олена Гандзюк. Загалом, з її слів, у рамках вакцинальної кампанії від поліомієліту планують щепити понад п'ять тисяч дітей віком до 6 років, які не отримали потрібний укол вчасно, згідно з календарем щеплень.

На Рівненщині є майже 71 тисяча дітей віком від шести місяців до шести років. З них, за даними Олени Гандзюк, 4 200 не отримали жодного щеплення від поліомієліту, а одну дозу мають трохи більше тисячі.

Кампанія з вакцинації від поліомієліту розпочалась на Рівненщині 1 лютого. Дітям колють інактивовану полівакцину.

"В нас першою дозою заплановано щепити 4 201 дитину, з них за перший тиждень кампанії щеплено 331. Другу дозу має отримати 1 111 дітей, з них станом на сьогодні, за даними закладів охорони здоров'я, щеплено 416", – повідомила Олена Гандзюк.

Згідно з календарем обов'язкових профілактичних щеплень, дитина повинна отримати шість щеплень проти поліомієліту, розповідав Суспільному завідувач відділу центру контролю та профілактики хвороб Віктор Мороз.

"Розпочинається щеплення у двомісячному віці: у два і чотири місяці дитина отримує щеплення ІПВ, в укольчиках. А вже в шість, 18 місяців, а потім – в 6 та 14 років дитина отримує оральну вакцину (ОПВ), що в крапельках", – зазначав він.

Зі слів Віктора Мороза, можливі наслідки від інактивованої вакцини, тобто – в уколах: почервоніння і біль у місці уколу. Вакцина, якою щеплюють дітей у лютому, нічим не відрізняється від попередніх.

З чого почалося

У 2021-му восени поліомієліт виявили у двадцяти дітей на Рівненщині й Закарпатті – півторарічна дівчинка з Великої Омеляни отримала параліч, а 19 дітей були контактними й мали безсимптомний перебіг. Батьки дівчинки не зробили їй щеплення від поліомієліту через релігійні переконання. В області оголосили надзвичайний стан біологічного характеру і розпочали додаткові тури імунізації дітей Великоомелянської громади.

За словами завідувача відділу епіднагляду Віктора Мороза, на момент спалаху поліомієліту в громаді були вакциновані до 40%, нині щеплені 76% дітей.

"Ліків не існує, є лише профілактика – вакцинація. Ніякого способу вилікувати поліомієліт немає. Перенесені паралічі після поліомієліту в переважній більшості – незворотні. Тобто, дитина може залишитися на все життя з інвалідністю. У деяких випадках, можливо, буде якийсь відсоток відновлення, але, як правило, повне відновлення не настає", – коментував Віктор Мороз.

Що з інфікованою дівчинкою

У півторарічної дівчинки з Великої Омеляни рухова активність ніг не відновилась, повідомила завідувачка центру відновного лікування обласної лікарні Лілія Зорук. Дитину лікували в цьому центрі у вересні від гострого в'ялого паралічу.

"Тато приводив дитину на шістдесятий день, ми оглядали її комісійно. У дівчинки не відновились рухи в кінцівках. Татові були запропоновані додаткові обстеження та аналізи. Ми пропонували, щоб він приходив на реабілітацію до нас, але на сьогодні так вони й не з'явились на реабілітацію", – коментує завідувачка центру.

Вона пояснила, що чим більше минає часу від захворювання, тим менше шансів, що дитина буде ходити. Батько, за її інформацією, не виявив бажання щеплювати інших дітей у сім'ї.

Зв'язок з Закарпаттям

24 січня поліомієліт підтвердили у дворічного хлопчика із Закарпаття. Симптоми хвороби у дитини з'явилися у грудні під час перебування у медзакладі Львова, де хлопчика лікували від іншого захворювання. Відомо також, що дитина нещеплена від поліомієліту через відмову батьків.

За словами Віктора Мороза, діти з Великої Омеляни їздили на Закарпаття. Але свіжий випадок не пов'язаний з обидвома попередніми, що фіксували на Рівненщині та Закарпатті.

"І це дуже тривожний дзвіночок, це говорить про те, що вірус поліомієліту циркулює і завтра може захворіти третя, четверта дитина. Було встановлено, що це вірус з Таджикистану, а туди він потрапив з Пакистану. І враховуючи, що є велика міграція населення, нелегалів, існує дуже великий ризик захворіти на поліомієліт дитині, яка не вакцинована", – заявив завідувач відділу епіднагляду та профілактики інфекційних хвороб.

Він закликав батьків, які спостерігають у дитини порушення руху кінцівок – звертатись до лікарів. Діток обстежують на поліовірус, аби його не пропустити.

Що відомо

Поліомієліт – це гостре інфекційне захворювання, яке вражає центральну нервову систему, викликає параліч. Хвороба може призвести до смерті. Поліовірус поширюється від людини до людини, найчастіше через брудні руки, заражену їжу та воду.

24 січня Міністерство охорони здоров’я повідомило про проведення кампанії зі щеплення від поліомієліту дітей до 6 років, які не були вакциновані вчасно. Станом на 1 листопада 73,3 % дітей в Україні отримали щеплення проти поліомієліту.

В межах першого етапу в Україні планують вакцинувати майже 140 тисяч дітей, які не отримали взагалі щеплення проти поліомієліту або отримала його з порушенням календаря щеплень.

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