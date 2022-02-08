Тиждень вакцинальної кампанії від поліомієліту на Рівненщині: перші підсумки

За перший тиждень кампанії з вакцинації від поліомієліту на Рівненщині щепили 747 дітей віком від шести місяців до 6 років. Про це 8 лютого повідомила заступниця начальника обласного департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я Олена Гандзюк. Загалом, з її слів, у рамках вакцинальної кампанії від поліомієліту планують щепити понад п'ять тисяч дітей віком до 6 років, які не отримали потрібний укол вчасно, згідно з календарем щеплень.
На Рівненщині є майже 71 тисяча дітей віком від шести місяців до шести років. З них, за даними Олени Гандзюк, 4 200 не отримали жодного щеплення від поліомієліту, а одну дозу мають трохи більше тисячі.
Кампанія з вакцинації від поліомієліту розпочалась на Рівненщині 1 лютого. Дітям колють інактивовану полівакцину.
"В нас першою дозою заплановано щепити 4 201 дитину, з них за перший тиждень кампанії щеплено 331. Другу дозу має отримати 1 111 дітей, з них станом на сьогодні, за даними закладів охорони здоров'я, щеплено 416", – повідомила Олена Гандзюк.
Згідно з календарем обов'язкових профілактичних щеплень, дитина повинна отримати шість щеплень проти поліомієліту, розповідав Суспільному завідувач відділу центру контролю та профілактики хвороб Віктор Мороз.
"Розпочинається щеплення у двомісячному віці: у два і чотири місяці дитина отримує щеплення ІПВінактивована вакцина проти поліомієліту, в укольчиках. А вже в шість, 18 місяців, а потім – в 6 та 14 років дитина отримує оральну вакцину (ОПВпероральна вакцина проти поліомієліту), що в крапельках", – зазначав він.
Зі слів Віктора Мороза, можливі наслідки від інактивованої вакцини, тобто – в уколах: почервоніння і біль у місці уколу. Вакцина, якою щеплюють дітей у лютому, нічим не відрізняється від попередніх.
З чого почалося
У 2021-му восени поліомієліт виявили у двадцяти дітей на Рівненщині й Закарпатті – півторарічна дівчинка з Великої Омеляни отримала параліч, а 19 дітей були контактними й мали безсимптомний перебіг. Батьки дівчинки не зробили їй щеплення від поліомієліту через релігійні переконання. В області оголосили надзвичайний стан біологічного характеру і розпочали додаткові тури імунізації дітей Великоомелянської громади.
За словами завідувача відділу епіднагляду Віктора Мороза, на момент спалаху поліомієліту в громаді були вакциновані до 40%, нині щеплені 76% дітей.
"Ліків не існує, є лише профілактика – вакцинація. Ніякого способу вилікувати поліомієліт немає. Перенесені паралічі після поліомієліту в переважній більшості – незворотні. Тобто, дитина може залишитися на все життя з інвалідністю. У деяких випадках, можливо, буде якийсь відсоток відновлення, але, як правило, повне відновлення не настає", – коментував Віктор Мороз.
Що з інфікованою дівчинкою
У півторарічної дівчинки з Великої Омеляни рухова активність ніг не відновилась, повідомила завідувачка центру відновного лікування обласної лікарні Лілія Зорук. Дитину лікували в цьому центрі у вересні від гострого в'ялого паралічу.
"Тато приводив дитину на шістдесятий день, ми оглядали її комісійно. У дівчинки не відновились рухи в кінцівках. Татові були запропоновані додаткові обстеження та аналізи. Ми пропонували, щоб він приходив на реабілітацію до нас, але на сьогодні так вони й не з'явились на реабілітацію", – коментує завідувачка центру.
Вона пояснила, що чим більше минає часу від захворювання, тим менше шансів, що дитина буде ходити. Батько, за її інформацією, не виявив бажання щеплювати інших дітей у сім'ї.
Зв'язок з Закарпаттям
24 січня поліомієліт підтвердили у дворічного хлопчика із Закарпаття. Симптоми хвороби у дитини з'явилися у грудні під час перебування у медзакладі Львова, де хлопчика лікували від іншого захворювання. Відомо також, що дитина нещеплена від поліомієліту через відмову батьків.
Читайте також: Восени 2021 року в чотирьох дітей на Закарпатті виявили поліовірус, але не підтвердили поліомієліт
За словами Віктора Мороза, діти з Великої Омеляни їздили на Закарпаття. Але свіжий випадок не пов'язаний з обидвома попередніми, що фіксували на Рівненщині та Закарпатті.
"І це дуже тривожний дзвіночок, це говорить про те, що вірус поліомієліту циркулює і завтра може захворіти третя, четверта дитина. Було встановлено, що це вірус з Таджикистану, а туди він потрапив з Пакистану. І враховуючи, що є велика міграція населення, нелегалів, існує дуже великий ризик захворіти на поліомієліт дитині, яка не вакцинована", – заявив завідувач відділу епіднагляду та профілактики інфекційних хвороб.
Він закликав батьків, які спостерігають у дитини порушення руху кінцівок – звертатись до лікарів. Діток обстежують на поліовірус, аби його не пропустити.
Що відомо
- Поліомієліт – це гостре інфекційне захворювання, яке вражає центральну нервову систему, викликає параліч. Хвороба може призвести до смерті. Поліовірус поширюється від людини до людини, найчастіше через брудні руки, заражену їжу та воду.
- 24 січня Міністерство охорони здоров’я повідомило про проведення кампанії зі щеплення від поліомієліту дітей до 6 років, які не були вакциновані вчасно. Станом на 1 листопада 73,3 % дітей в Україні отримали щеплення проти поліомієліту.
- В межах першого етапу в Україні планують вакцинувати майже 140 тисяч дітей, які не отримали взагалі щеплення проти поліомієліту або отримала його з порушенням календаря щеплень.
Читайте нас у Telegram: екстрені новини та щоденні підсумки
Підписуйтесь на рівненське Суспільне у Viber
Долучайтесь до нас в Instagram