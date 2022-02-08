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TikTok хоче дозволити батькам обмежувати контент, який бачить дитина
TikTokІнтернет

TikTok хоче дозволити батькам обмежувати контент, який бачить дитина

Олександра Комісарова
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TikTok хоче дозволити батькам обмежувати контент, який бачить дитина Фото: Associated Press

Соцмережа TikTok тестує функцію, яка обмежить доступ до інформації за віком та дозволить батькам контролювати контент дитини.

Враховуючи значну популярність серед підлітків, компанія хоче запобігти потраплянню контенту для дорослих у стрічки неповнолітніх, передає Reuters.

Нова функція дасть можливість батькам або опікунам зі свого пристрої обмежувати контент певної вікової категорії, до якої у дітей є доступ.

Окрім того, платформа тестує функцію, що дозволить авторам вказувати віковий рейтинг відео, за аналогією до фільмів та ігор.

Що відомо

  • У грудні низка шкіл у США оголосила про скасування занять або посилення заходів безпеки через хвилю дописів у соцмережах, передусім TikTok, про нібито організацію стрілянини в навчальних закладах 17 грудня. Але правоохоронці вважають, що насправді загрози немає.
  • Стрімінгова платформа Netflix запускає сервіс коротких відео, орієнтований на дітей, щоб залучити молодших глядачів.
  • Китайська версія TikTok запускає "молодіжний режим" для дітей до 14 років. Для них буде обмежено час користування додатком до 40 хвилин на день.

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