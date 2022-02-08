logo logo
Обвинувачуваний у справі забруднення землі медвідходами у Сумах визнав свою провину
СУДРегіони

Обвинувачуваний у справі забруднення землі медвідходами у Сумах визнав свою провину

Ігор Стрельцов Лілія Христенко
·
·
Обвинувачуваний у справі забруднення землі медвідходами у Сумах визнав свою провину Суспільне Суми

Обвинувачуваний у справі забруднення землі медвідходами на вулиці Прикордонній у Сумах — заступник директора товариства "Сумиполімербуд" Роман Прийма — визнав свою провину. Засідання відбулося 8 лютого у Зарічному суді Сум.

У зв'язку з цим прокурор запропонувала провести засідання за скороченою процедурою. Сторона захисту погодилася.

Наступне засідання відбудеться 9 березня.

Читайте також: Біологічна небезпека. Кримінальні гастролі медичних відходів на Сумщині

Медвідходи вивозили на Прикордонну зі Старого Села у 2021 році. Збитки від забруднення склали 12 мільйонів 300 тисяч гривень.

Що відомо

  • На початку грудня 2020 року Суспільне розповідало про медичні відходи в Старому Селі, які виявили місцеві жителі. Використані захисні маски і пробірки від ПРЛ-тестів лежали просто неба.
  • 25 січня 2021 року прокуратура передала до суду обвинувачення щодо директора сумського підприємства, яке збирало та знешкоджувало медичні відходи без ліцензії.
  • У лютому 2021 року заступнику директора ТОВ "Сумиполімербуд" Роману Приймі Сумський районний Сум Сумської області призначав штраф 17 000 грн за звалище відходів у с. Старе Село. Також у лютому жителі Старого села збирали збори з вимогою прибрати звалище.
  • На початку квітня сміття звідти повністю так і не вивезли, а правоохоронці відкрили ще одне кримінальне провадження за цим же фактом.
  • У травні 2021 року звалище в Старому селі теж горіло. Тоді його так і не прибрали.
  • За законом, зберігати небезпечні медичні відходи, такі як тести на COVID-19, шприци та пробірки з кров’ю, можна тільки у спеціально обладнаних місцях. Однак сміття зі Старого Село просто "переїхало" звідти на вулицю Прикордонну 1, у Сумах, де так само не створені відповідні умови.
  • Вирок Роману Приймі у Зарічному суді у справі про незаконне звалище медичних відходів на вулиці Прикордонній винесли у серпні 2021 року. Його оштрафували на 17 тис. грн.
  • Попереднє засідання за фактом забруднення землі медичними відходами на вулиці Прикордонній перенесли через хворобу обвинуваченого.

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до нашої спільноти у Viber

Ми в Instagram

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди