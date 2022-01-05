Суд у справі забруднення землі медвідходами у Сумах перенесли

У Сумах відклали судове засідання за фактом забруднення землі медичними відходами на вулиці Прикордонній. Перенесли суд через хворобу обвинуваченого. Засідання мало відбутися 5 січня в Зарічному районному суді Сум. За підрахунком Держекоінспекції, збитки від забруднення склали 12 мільйонів 300 тисяч гривень. Медвідходи вивозили на Прикордонну зі Старого Села минулого року.

Ця історія розпочалася наприкінці 2020 року. Тоді жителі Старого Села почали скаржитися на те, що вантажівки звозять на околицю їхнього населеного пункту медичні та інші небезпечні відходи. Там їх зберігають і спалюють на території складських приміщень. Зараз, за словами однієї з мешканок цього села, поруч зі складом медвідходів стоять житлові будинки.

Звалище медвідходів. Фото 2021 року

За цим фактом відкрили кримінальне провадження. За словами речниці прокуратури Сумської області Наталії Науменко, заступник директора товариства, яке орендує ці складські приміщення, визнав свою провину. Суд визнав його винним в порушенні санітарних правил і норм, і заступник директора орендаря приміщень сплатив штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Також він зобов’язався вивезти відходи і передати їх фірмі, яка має ліцензію, оскільки це товариство сортувало і утилізувало відходи без ліцензій і без будь-яких дозволів.

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Протягом 2021 року заступника директора товариства "Сумиполімербуд" Романа Прийму штрафували двічі, каже речниця прокуратури. Вдруге за те, що відходи зі Старого Села почали вивозити, але не на спеціально облаштований майданчик. Їх везли в Суми, на вулицю Прикордонну, що за "Хімпромом", на територію інших орендованих складських приміщень.

Знову відкрили кримінальне провадження, заступник директора товариства знову визнав свою провину і сплатив штраф 17 тисяч гривень. Однак цього разу, окрім порушення санітарних правил та норм, встановили забруднення землі, за оцінкою Держекоінспекції, збитки склали 12 мільйонів 300 тисяч гривень. Господарський суд прийняв рішення стягнути з товариства завдані збитки, рішення набрало законної сили 30 листопада. Справа за статтею "Забруднення або псування земель" наразі розглядається у суді, покарання за такий злочин передбачене від 2 років обмеження волі до 5 років позбавлення волі.

Суспільне Суми Звалище медвідходів

За словами заступник директора ТОВ "Сумиполімербуд" Романа Прийми, зараз складанням медичних відходів фірма не займається, тому що це потрібна ліцензія, якої немає. Раніше ж, за словами Романа Прийми, їхнє підприємство не знало, що це ліцензійна діяльність.

Наразі складські приміщення у Старому селі, куди минулого року звозили медичні відходи заповнені сміттям. Поруч із будівлями - великі мішки. Роман Прийма каже, що їх приготували для складування відходів. Далі - запакують все у мішки і приготують до вивозу. Вивозитиме все київське підприємство, з яким "Сумиполімербуд" уклав договір про вивезення і утилізацію.

Роман Прийма сказав, що зі Старого села відходи вивезуть протягом одного-двох місяців. Коли вивезуть сміття з Прикордонної, ще не визначилися, можливо, протягом року.

Що відомо

На початку грудня 2020 року Суспільне розповідало про медичні відходи в Старому Селі, які виявили місцеві жителі. Використані захисні маски і пробірки від ПРЛ-тестів лежали просто неба.

25 січня 2021 року прокуратура передала до суду обвинувачення щодо директора сумського підприємства, яке збирало та знешкоджувало медичні відходи без ліцензії.

У лютому 2021 року заступнику директора ТОВ "Сумиполімербуд" Роману Приймі Сумський районний Сум Сумської області призначав штраф 17 000 грн за звалище відходів у с. Старе Село. Також у лютому жителі Старого села збирали збори з вимогою прибрати звалище.

На початку квітня сміття звідти повністю так і не вивезли, а правоохоронці відкрили ще одне кримінальне провадження за цим же фактом.

У травні 2021 року звалище в Старому селі теж горіло. Тоді його так і не прибрали.

За законом, зберігати небезпечні медичні відходи, такі як тести на COVID-19, шприци та пробірки з кров’ю, можна тільки у спеціально обладнаних місцях. Однак сміття зі Старого Село просто "переїхало" звідти на вулицю Прикордонну 1, у Сумах, де так само не створені відповідні умови.

Вирок Роману Приймі у Зарічному суді у справі про незаконне звалище медичних відходів на вулиці Прикордонній винесли у серпні 2021 року. Його оштрафували на 17 тис. грн.

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