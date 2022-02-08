У Хмельницькому водій легковика на нерегульованому перехресті збив 8-річну дівчинку, яка переходила дорогу. З місця автопригоди дівчину госпіталізували до лікарні.
Про це повідомляє сектор комунікації управління Нацполіції у Хмельницькій області.
Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 7 лютого, близько 18.20 години по вулиці Козацькій.
"41-річний місцевий житель на автомобілі «Шкода Октавія» скоїв наїзд на 8-річну дівчинку, яка перетинала дорогу по "зебрі" У результаті ДТП потерпіла отримала перелом ключиці й була госпіталізована до травматологічного відділення міської дитячої лікарні", - йдеться у повідомлені поліції.
Наразі автомобіль поміщено на арештмайданчик. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Правоохоронці встановлюють усі обставини події.
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