У Хмельницькому водій легковика на нерегульованому перехресті збив 8-річну дівчинку, яка переходила дорогу. З місця автопригоди дівчину госпіталізували до лікарні.

Про це повідомляє сектор комунікації управління Нацполіції у Хмельницькій області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 7 лютого, близько 18.20 години по вулиці Козацькій.

"41-річний місцевий житель на автомобілі «Шкода Октавія» скоїв наїзд на 8-річну дівчинку, яка перетинала дорогу по "зебрі" У результаті ДТП потерпіла отримала перелом ключиці й була госпіталізована до травматологічного відділення міської дитячої лікарні", - йдеться у повідомлені поліції.

Наразі автомобіль поміщено на арештмайданчик. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

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