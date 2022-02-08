Жительку Івано-Франківської області ушпиталили до лікарні внаслідок аварії в Перечині 8 лютого. Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції Закарпаття Ганна Дан.

За її словами, повідомлення про ДТП правоохоронці отримали близько 6-ї години ранку. На місці події поліцейські дізналися попередні обставини аварії: "24 річний водій легкового автомобіля Ford, житель Івано-Франківщини, через погодні умови та через те, що не дотримався безпечної швидкості, виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з вантажівкою, якою керував житель Ужгорода", — додала речниця.

За словами начальниці відділу зв'язків з громадськістю Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги Олени Суханової, 23-річну жінку зі струсом мозку доправили до Ужгородської міської лікарні. Ще двоє учасників ДТП отримали забійні травми.

"У 30-річного чоловіка та 21-річної жінки — забійні рани грудної клітки. 23-річна жінка отримала закриту черепно-мозкову травму. У неї діагностували струс головного мозку", — повідомила телефоном Суспільному Олена Суханова.

Обох водіїв правоохоронці перевірили на стан сп'яніння. За словами Ганни Дан, результат перевірки — водії тверезі. Автомобілі помістили на арештмайданчик поліції. Всі остаточні обставини будуть з’ясовувати слідчі.

За фактом аварії у поліції відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху, яке призвело до травмування (ч.1 ст.286 КкУ). За це передбачено штраф від 3400 грн до 8500 грн або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років.

Читайте нас у Telegram, Viber та Instagram