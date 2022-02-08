Школа через екран: як в ОТГ на Черкащині працює "дистанційка"

На Тальнівщині учні перейшли на дистанційне навчання з 3 лютого через епідемситуацію із COVID-19. Щоб проводити уроки, вчителі мають і досвід, і обладнання, а от інтернет — підводить, розповіла керівниця відділу освіти Тальнівської громади Раїса Карман.

Вчителька української мови та літератури Олена Фещенко працює в Тальнівській школі №2. До дистанційних занять звикла:

"От вранці, щоб вони не проспали, доводиться урок переносити на дещо пізніше — на дев’яту. Тоді вони дисципліновані. Діти з гімназійного класу, знають, що треба готуватися до ЗНО, і вони працюють дуже активно".

Суспільне: Черкаси

Удома добре, та навчатися в школі цікавіше, розповіла школярка Юлія Журба:

"Може, тому, що ще з дитинства так звикли, бо іноді здається, що всі вимикають мікрофони, ніби ти сам із собою спілкуєшся. І у вчителя можна детальніше попросити пояснення в класі".

Почувши голос вчителя, прилітає послухати уроки й папуга десятикласниці Вікторії Нечипоренко:

"Завжди коли в нас онлайн-уроки, в мене починає гудіти телефон чи звуки з ноутбука, то Машка (папуга) мене так зве: починає кричати на всю хату, щоб точно почули".

Вікторія живе у селі Соколівочка, за 10 кілометрів від Тального. Вийти на зв’язок через інтернет звідти не завжди вдається:

"Інтернет у нас не дуже поганий, та й не дуже хороший. Бувають усякі проблеми".

Суспільне: Черкаси

На заняттях із музичного мистецтва влаштовують концерти онлайн, а геометрію пояснюють на інтерактивній дошці. Про тих, хто пропустив заняття, інформують батьків:

"Ми намагаємося всіма способами досягти того, щоб дітки виходили на зв'язок. Дивимося, хто не вийшов на урок, потім інформуємо батьків".

Найважче вивчати математику й природознавство, розповіла школярка Поліна Михайлова. За порадами інколи дзвонить до вчительки:

"У природознавстві мені було важко вивчати материки. А в математиці задачі й приклади. У школі менше задають домашнього завдання, а тут трохи більше".

Суспільне: Черкаси

Дисциплінувати доньку до навчання вдома важче, розповіла Ганна Михайлова:

"Я можу завжди зайти на інтерактивну платформу і ознайомитися із завданнями, які дають вчителі. Втім дітям бракує спілкування з однолітками. Інколи також бувають проблеми з інтернетом, зі швидкістю".

Інтернет проведений до кожної школи, але підводить якість мережі – повідомила керівниця відділу освіти Тальнівської громади Раїса Карман.

"Наша громада територіально віддалена, заклади освіти мають не одного провайдера. Для опорних шкіл ми провели оптоволокно. Все інше від нас не дуже залежить".

За словами керівниці відділу освіти Тальнівської громади Раїси Карман, у громаді 23 школи, де навчаються 2 783 учнів. Із 3 лютого, коли половина школярів не прийшли на навчання, перейшли на дистанційне навчання до кінця лютого.

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