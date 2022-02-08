Вакцинація від COVID-19: 729 щеплень зробили за добу на Хмельниччині

За добу в Хмельницькій області медики зробили 729 щеплень від COVID-19. Про це інформує пресслужба Хмельницької облдержадміністрації.

Зазначається, що 276 людей зробили перше щеплення, 330 – два щеплення.

Загалом від початку вакцинальної кампанії медпрацівники зробили 909906 щеплень від COVID-19. Всього двома дозами щеплено 435835 жителів області, бустерною дозою – 8846 людей, а додатковою дозою вакцини – 325 жителів Хмельниччини.

Що відомо