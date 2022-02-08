Бенедикт XVI визнав, що недостатньо боровся із насильством над дітьми в церкві

Колишній Папа Римський Бенедикт XVI попросив вибачення за недостатні протидію і розслідування випадків сексуального насильства над дітьми в католицькій церкві, але заявив, що особисто не причетний до них.

Про це йдеться в листі Бенедикта XVI, оприлюдненому 8 лютого.

Так колишній Папа Римський відреагував на твердження юридичної фірми Westpfahl Spilker Wastl (WSW), яка на замовлення церкви розслідувала звинувачення в сексуальному насильстві в архієпархії Мюнхена і Фрайзінга в період з 1945 по 2019 рік.

Розслідування показало, що 1670 священнослужителів в країні вчинили в тій чи іншій формі сексуальне насильство щодо 3677 неповнолітніх в період з 1946 по 2014 рік. Крім того, Бенедикт, імовірно, не протидіяв щонайменше чотирьом випадкам насильства над дітьми в католицькій церкві в Мюнхені з 1977 по 1982 рік. У цей період він був архієпископом міста.

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Юристи колишнього Папи у своїй 82-сторінковій відповіді (яка також була оприлюднена 8 лютого) заявили, що це твердження не відповідає дійсності: "На посаді архієпископа кардинал Ратцінґер (справжнє ім’я Бенедикта — ред.) не був причетний до будь-яких покривань насильства".

Своєю чергою сам священнослужитель у листі визнав, що міг допустити "прикрі помилки" в розслідуванні насильства над дітьми з боку католицьких священників.

"У католицькій церкві я взяв на себе важливі обов’язки. І ще більше болю мені завдають усі випадки насильства і помилки, які були вчинені в різних місцях за мого перебування на престолі", — йдеться в листі.

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Що відомо

У жовтні 2021 незалежна комісія оприлюднила результати 2,5-річного розслідування, згідно з якими у Франції від сексуального насилля з боку католицьких священнослужителів могли постраждати близько 216 тисяч людей. Папа Римський Франциск заявив, що відчуває "сором та біль" після публікації.

94-річний Бенедикт у 2013 році став першим за 600 років Папою Римським, який залишив свій пост, і зараз живе сам у колишньому монастирі на території Ватикану.

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