З Вінниччини у Київ на реставрацію відправили піаніно та килим Леонтовича

Піаніно та килим із музею Леонтовича, що у селі Марківка на Вінниччині, відправили до Національного науково-дослідного реставраційного центру України. За словами директорки краєзнавчого музею Катерини Висоцької, інструмент – в аварійному стані.

Вартість реставраційних робіт – майже 28 тисяч доларів. Торік обласний краєзнавчий музей виграв грант посольства США. Проведуть не лише консервацію, реставрацію, відновлення втрачених елеметів, а й налаштування музичного інструмента.

Суспільне Вінниця

Піаніно більше ста років, розповідає завідувач відділу реставрації меблів Олександр Закусило. Ймовірно, саме на цьому інструменті композитор Микола Леонтович написав "Щедрик".

"У даному предметі дуже велика дека, досить довгі струни, що характерно для музичних інстументів високого класу виготовлення, високого професійного класу звучання. В основі клавіш застосована дорогоцінна слонова кістка, чорне дерево, африканське", — розповідає Олександр Закусило.

Суспільне Вінниця

Піаніно в аварійному стані. Кожну його деталь знімають, пакують у папір, огортають кількома шарами плівки. Далі встановлюють назад. Інструмент ставлять на паралон, а потім знову запаковують у папір та плівку.

Так само пакують і килим, якому більше ста років. Він вигорів. Місцями його поїла міль. На ньому є плями та дірки, розповідає Олена Гордієнко. Килим теж загортають у кілька шарів плівки та паперу.

Реставрація триватиме до серпня 2023 року. Після завершення усіх робіт і килим, і піаніно повернуть знову у музей, що в селі Марківка. Саме тут похований композитор Микола Леонтович.

Що відомо

Микола Дмитрович Леонтович народився 1 грудня 1877 року у селі Монастирок Немирівського району в родині священника. У неповні п’ятнадцять років закінчив Шаргородське початкове духовне училище і вступив до Подільської духовної семінарії у Кам’янці-Подільському. Після закінчення викладав церковний спів, музику, чистописання, арифметику у школах на Поділлі, видав дві збірки “Пісень з Поділля”.

1904 року родина Леонтовичів переїхала на Донбас, на станцію Гришине (нині Покровськ Донецької області). Тут викладав співи і музику, організував капелу робітників-залізничників. Під тиском влади, яка закидала йому участь у революційних подіях 1905–1907 років, змушений повернутися на Поділля.

Тут працював у Тульчинській жіночій єпархіальній школі. Очолив місцеве відділення товариства “Просвіта”. 1914 року він створив хорову обробку народного “Щедрика”. На Різдво, 7 січня 1917-го, у Київському університеті Святого Володимира її вперше виконав хор Олександра Кошиця. Згодом хор Кошиця неодноразово виступав із “Щедриком” за океаном.

Американський композитор Пітер Вільховський написав до неї англійський текст. Ця версія під назвою “Carol of the Bells” і нині є однією з найпопулярніших різдвяних пісень у світі. 23 січня 1921 року Леонтовича у батьківській хаті в селі Марківка застрелив чекістський агент Афанасій Грищенко.

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