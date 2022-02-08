У Харкові запустять муніципальні автобуси на Рогань

З 10 лютого у Харкові курсуватимуть муніципальні автобуси за маршрутом №70, який пролягатиме з мікрорайону "Горизонт" на Роганський житловий масив.

Як повідомляє міська рада з посиланням на Департамент інфраструктури, маршрутом ходитимуть два нові автобуси виробництва турецької компанії Karsan.

Поки що точний маршрут та розклад курсування автобусів невідомий. У міськраді зазначили, що запуск маршруту дозволить жителям "Горизонту" зручніше добиратися до поліклініки №9.

Нині 116 автобусів обслуговують 30 муніципальних маршрутів.

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