У Харкові запустять муніципальні автобуси на Рогань

З 10 лютого у Харкові курсуватимуть муніципальні автобуси за маршрутом №70, який пролягатиме з мікрорайону "Горизонт" на Роганський житловий масив.
Як повідомляє міська рада з посиланням на Департамент інфраструктури, маршрутом ходитимуть два нові автобуси виробництва турецької компанії Karsan.
Поки що точний маршрут та розклад курсування автобусів невідомий. У міськраді зазначили, що запуск маршруту дозволить жителям "Горизонту" зручніше добиратися до поліклініки №9.
Нині 116 автобусів обслуговують 30 муніципальних маршрутів.
Що відомо
- Вартість проїзду у нових автобусах — від 7 до 10 гривень, готівку не приймають, розплатитися можна лише карткою E-ticket, у майбутньому — "Карткою харків'янина".
- 150 турецьких автобусів вартістю 430 мільйонів гривень міськрада купує на умовах фінансового лізингу.
- У листопаді 2021 року автобуси Karsan курсували на 23 муніципальних маршрутах.
- 3 лютого у Харкові запустили муніципальні автобуси за маршрутом №249е.