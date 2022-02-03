У Харкові запустили муніципальні автобуси з центру міста на Салтівку

3 лютого у Харкові запустили муніципальні автобуси за маршрутом №249е, від якого раніше відмовилися приватні перевізники через нерентабельність.

Як повідомляє міська рада з посиланням на Департамент інфраструктури, маршрутом ходитимуть чотири нові автобуси виробництва турецької компанії Karsan.

Автобуси 249-го маршруту курсують від вулиці Амосова (602-й мікрорайон) до станції метро "Майдан Конституції".

Що відомо