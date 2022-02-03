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У Харкові запустили муніципальні автобуси з центру міста на Салтівку
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У Харкові запустили муніципальні автобуси з центру міста на Салтівку

Ганна Цьомик
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У Харкові запустили муніципальні автобуси з центру міста на Салтівку Суспільне Харків

3 лютого у Харкові запустили муніципальні автобуси за маршрутом №249е, від якого раніше відмовилися приватні перевізники через нерентабельність.

Як повідомляє міська рада з посиланням на Департамент інфраструктури, маршрутом ходитимуть чотири нові автобуси виробництва турецької компанії Karsan.

Автобуси 249-го маршруту курсують від вулиці Амосова (602-й мікрорайон) до станції метро "Майдан Конституції".

Що відомо

  • Вартість проїзду у нових автобусах — від 7 до 10 гривень, готівку не приймають, розплатитися можна лише карткою E-ticket, у майбутньому — "Карткою харків'янина".
  • 150 турецьких автобусів вартістю 430 мільйонів гривень міськрада купує на умовах фінансового лізингу.
  • У листопаді 2021 року автобуси Karsan курсували на 23 муніципальних маршрутах.
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