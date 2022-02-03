У Харкові запустили муніципальні автобуси з центру міста на Салтівку

3 лютого у Харкові запустили муніципальні автобуси за маршрутом №249е, від якого раніше відмовилися приватні перевізники через нерентабельність.
Як повідомляє міська рада з посиланням на Департамент інфраструктури, маршрутом ходитимуть чотири нові автобуси виробництва турецької компанії Karsan.
Автобуси 249-го маршруту курсують від вулиці Амосова (602-й мікрорайон) до станції метро "Майдан Конституції".
Що відомо
- Вартість проїзду у нових автобусах — від 7 до 10 гривень, готівку не приймають, розплатитися можна лише карткою E-ticket, у майбутньому — "Карткою харків'янина".
- 150 турецьких автобусів вартістю 430 мільйонів гривень міськрада купує на умовах фінансового лізингу.
- У листопаді 2021 року автобуси Karsan курсували на 23 муніципальних маршрутах.