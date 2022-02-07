У Кременчуці горить квартира: що відомо

7 лютого у Кременчуці, що на Полтавщині, сталася пожежа у багатоповерхівці. З будівлі евакуювали близько 20 людей, повідомила Суспільному речниця рятувальників Полтавщини Світлана Рибалко.

За її словами, пожежа виникла на третьому поверсі дев’ятиповерхового будинку на вулиці Лесі Українки у Кременчуці.

Фото: пресслужба ГУ ДСНС у Полтавській області Фото з місця події

Як повідомила Світлана Рибалко, поки надзвичайники намагаються загасити пожежу. За попередніми даними, дістатися до місця загорання рятувальникам заважає велика кількість речей та сміття, яке зібране у квартирі.

Станом на 09:15 працівники ДСНС із сьомого поверху врятували пенсіонерку, яка могла задихнутися через дим. Її забрала «швидка».

Фото: пресслужба ГУ ДСНС у Полтавській області Фото з місця події

Фото: пресслужба ГУ ДСНС у Полтавській області У Кременчуці горить квартира

Станом на 09:30 інформації щодо загиблих чи травмованих рятувальники поки не мають.