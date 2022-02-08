Чернівчанин Сергій Максемчук розпочав власну справу після повернення із зони АТО та ООС. Він робить закуски зі свинячої шкіри та м’яса за традиційним рецептом із Південної Америки.

Чоловік служив у зоні АТО та ООС — був зв’язківцем у десантно-штурмових військах з 2016 року. Востаннє був на Сході понад рік тому. Коли повернувся – почав експериментувати на кухні.

Суспільне Буковина Сергій Максемчук.

"Скажу чесно – люблю пиво, а в магазинах маленький вибір – горішки, чипси, немає нічого такого. Якось одного разу я спробував такий снек під назвою чічарон . Після того я почав шукати його рецепт в інтернеті", – каже Сергій.

Чоловік шукав рецепт приблизно два роки. Знаходив різні способи приготування в інтернеті, а пізніше пробував відтворити на своїй кухні. Чічарон роблять з очищеної та засушеної свинячої шкіри. Опісля шкіру занурюють у киплячий свинячий жир. Там вона надувається та стає хрумкою, ніби чипс.

Фото Суспільне Буковина Закуски зі свинячої шкіри

Раніше чоловік робив закуски на звичайному кухонному обладнанні. Йому допомагала його дружина Ангеліна. Вона каже, що спочатку прокидалися вночі за будильником, аби слідкувати за процесом приготування.

"Дуже важко було, ми прокидались вночі кожні дві години. Витягували шкіру з духовки, просушували та клали назад", – розповідає Ангеліна.

Фритюрниця, де чічарон готують у свинячому жирі, який має температуру 180 градусів. Фото: Суспільне

Пізніше Сергій купив професійне обладнання — фритюрницю та дегідратор. Їх чоловік зміг купити, взявши безвідсотковий кредит за програмою для ветеранів АТО і ООС. Сергій написав бізнес-план та подав заявку до однієї з громадських організацій. Опісля – вчився на тренінгах з підприємництва.

"Тепер все готується швидше. Тепер я можу аргентинцям сам розказати, яку температуру краще вибирати. Бо навіть в них так не виходить, як в нас", – каже Сергій.

Фото Суспільне Буковина Сергій Максемчук та його дружина Ангеліна. Фото: Суспільне

Після приготування до свинячої шкіри Сергій додає приправи. Він їх робить самостійно. Каже, на смак чічарон нагадує шкварки з сала. Окрім чічарону ,чоловік виготовляє закуски з підсушених курячих та індичих сердець, а також із м’яса – джерки.

Сергій виготовляє снеки із засушених курячих та індичих сердець, а також джерки із курячого та індичого м'яса. Фото: Суспільне

Поки Сергій робить закуски на замовлення для друзів та знайомих, а також для одного із закладів Чернівців. Сергій хоче, аби його закуски продавалися в магазинах. Тому до літа планує розширити власну справу – перевезти обладнання до цеху та створити робочі місця для ветеранів АТО.

Історію Сергія дивіться у відео.

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