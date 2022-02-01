У Чернівецькому національному університеті набирають слухачів на курси для військових та членів їх сімей. На них навчатимуть підприємництва, бізнес-планування, менеджменту та використання IT в бізнесі. Також проконсультують щодо створення власної справи та особистісного розвитку.
Про це повідомляють на сайті університету.
Навчання відбуватиметься на економічному факультеті. Його проводять в межах норвезько-українського проєкту з перепідготовки й соціальної адаптації військових.
Зареєструватися можна, заповнивши форму за посиланням.
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