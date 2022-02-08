У Тернополі перенесли засідання суду щодо стрілянини по дітях

Суд у справі Валерія Устинова, якого підозрюють у стрілянині по дітях, перенесли на 17-те лютого. Це зробили через те, що виникли технічні неполадки, і в суді не змогли переглянути відеодокази. Про це Суспільному розповів адвокат одного з травмованих Василь Михалюк.
Також сьогодні мали допитати Валерія Устинова. На попередньому засіданні, яке відбулося 4 січня, суд дослідив письмові докази в цій справі.
Нагадаємо, за версією слідчих, 21 січня минулого року підозрюваний Валерій Устинов, перебуваючи в своїй квартирі, вистрелив у дітей, які були на стадіоні школи. Через це двоє хлопців отримали вогнепальні поранення.
Суддя-спікерка міськрайонного суду Анна Мостецька каже, чоловіка підозрюють в умисному тяжкому тілесному ушкодженні та хуліганстві. За це передбачене ув’язнення до 8-ми років. Поки триває суд, Валерій Устинов перебуває в Чортківському слідчому ізоляторі.
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