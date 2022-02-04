На Вінниччині двоє чоловіків продавали в інтернеті фальсифікований алкоголь

На Вінниччині двоє чоловіків на кількох сайтах продавали фальсифікований алкоголь під виглядом елітних напоїв відомих брендів. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

Організували таку справу мешканці Могилів-Подільського. Двоє чоловіків (віком 31 та 34 роки) на одному зі складів міста виготовляли алкогольну продукцію. Товар своїм покупцям вони відправляли через місцеве поштове відділення.

Інформацію про те, що на сайтах незаконно продають сурогат, поліцейські отримали на початку року. Спільно з оперативниками кіберполіції особи "продавців" і встановили.

Фальсифікований алкоголь, що продавали в інтернеті мешканці Могилів-Подільського. Фото: Нацполіція Вінниччини

За місцем проживання одного із чоловіків, а також у підпільному цеху правоохоронці знайшли та вилучили понад 1200 тетрапаків алкоголю відомих світових брендів, тонну спиртової суміші, а ще барвники, ароматизатори та обладнання для розливу. Також тут знайшли розхідні матеріали для виготовлення ще майже 5 тисяч тетрапаків з маркуванням різних торговельних марок, банківські картки та інші речові докази.

Нацполіція Вінниччини

Кримінальне провадження відкрили за ч. 3 ст. 229 ККУ (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару). Чоловікам загрожує штраф від десяти тисяч до п'ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

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