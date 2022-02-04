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У Вінниці поблизу автовокзалу знайшли мертвих собак
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У Вінниці поблизу автовокзалу знайшли мертвих собак

Юлія Бараболя
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У Вінниці поблизу автовокзалу знайшли мертвих собак pixabay.com

Четвертого лютого, у Вінниці поблизу Центрального автовокзалу знайшли двох мертвих собак. Про це йдеться на сайті ГУНП області.

На одній з них була кров.

Наразі ведеться слідство. Відкрито кримінальне провадження "Жорстоке поводження з тваринами, що  призвело до їх загибелі".

За такий злочин передбачено покарання – до трьох років позбавлення волі.

Поліція звертається з проханням до всіх, хто володіє будь-якою інформацією щодо загибелі собак,  повідомити  в поліцію за телефонами: 0675842701 або 102. 

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