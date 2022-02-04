У Вінниці поблизу автовокзалу знайшли мертвих собак

Четвертого лютого, у Вінниці поблизу Центрального автовокзалу знайшли двох мертвих собак. Про це йдеться на сайті ГУНП області.
На одній з них була кров.
Наразі ведеться слідство. Відкрито кримінальне провадження "Жорстоке поводження з тваринами, що призвело до їх загибелі".
За такий злочин передбачено покарання – до трьох років позбавлення волі.
Поліція звертається з проханням до всіх, хто володіє будь-якою інформацією щодо загибелі собак, повідомити в поліцію за телефонами: 0675842701 або 102.
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