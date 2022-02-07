Як на Вінниччині працює перша в області Консультативна служба

Чотири мешканки Джулинської громади, які зазнали домашнього насилля, звернулися по допомогу до Консультативної служби. У громаді таку створили два тижні тому, розповіла Суспільному начальниця управління соціального захисту та охорони здоров'я Джулинської сільської ради Наталя Легкун.

Каже, поки людей приймають і консультують у приміщенні сільради. За тиждень — переїдуть у своє. Його вже відремонтували, залишилося встановити лічильники.

В приміщенні зробили капітальний ремонт та встановили пластикові вікна, нову покрівлю, пандус, лавки, а також освітлення і відеоспостереження. На все з держбюджету витратили 3 мільйони 45 тисяч гривень, каже Легкун.

"Наразі на облік нашим управлінням прийнято 14 сімей які знаходяться у складних життєвих обставинах. Всім особам які потребують соціального супроводу консультують, ми допомагаємо скласти документи заяви, допомагаємо розібратися у ситуаціях, які виникли них вдома", — розповідає Легкун.

Додає, наразі у Консультативній службі села Джулинки Гайсинського району задіяли два соцпрацівники. Всього ж їх має бути чотири.

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