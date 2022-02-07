На Вінниччині господарство боргує пайовикам два мільйони гривень

Близько двох мільйонів гривень боргує господарство "Строїнецькі садки" пайовикам. Про це нам розповів місцевий мешканець села Строїнці Тиврівської ТГ Андрій Фоміч. У господарстві обіцяли розрахуватися 15 січня. Втім виплат, каже, так і немає.

Суспільне Вінниця

"Підняли крик, приїхала поліція, відправили бухгалтера, привезли гроші. Розрахували 46 людей. Грошей знову немає", — каже Андрій Фоміч.

У договорі вказано, що будуть платити 8 тисяч за пай, але люди отримують 7500, каже Фоміч. Бо з їхніх грошей ще сплачуються податки.

Суспільне Вінниця

Директор Леонід Майданевич каже, що розрахувалися з двостами пайовиками. Це ті, хто протягом року брав гроші на лікування, поховання чи інші потреби. Затримку виплат пояснює тим, що зростає вартість пального та комунальних послуг.

"Піднялася ціна на газ, на електроенергію, паливо. Не було ціни на яблуко. Тому що та ціна, яку пропонували на ринку (а ринком ми не керуємо по всій Україні) була нижче собівартості", — каже Леонід Майданевич.

Суспільне Вінниця

Також людям боргують зарплату за січень, каже Лариса Яковенко, яка у господарстві працює близько 30 років. До пенсійного стажу їй не вистачає два роки. Але її не працевлаштовують офіційно.

Через неофіційне працевлаштування не може оформитися у центр зайнятості або отримати субсидію Світлана Газдрик. У місяць отримує 2-3 тисячі. Жінка розповідає, що змушена працювати за копійки, бо іншої роботи немає.

Суспільне Вінниця

Адвокат Володимир Білан каже, що у мешканців є підстави розірвати договір з орендарем, бо фермер не має права брати в оренду землю на 25 років. Також він занизив оціночну вартість землі і не врахував інфляцію.

Суспільне Вінниця

"Договір є заздалегідь укладеним на невигідних умовах для власника земельної ділянки. У власників земельних ділянок, які уклали договір саме з ТОВ "Строїнецькі садки", є всі підстави перше звернутися з письмовою вимогою щодо усунення проблем щодо оплати, тому що це є досудове урегулювання", — каже Володимир Білан.

Суспільне Вінниця

Пайовики кажуть, ще почекають, аби орендар виплатив борги. А ні — то будуть позиватися до суду, аби розірвати договір оренди.

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