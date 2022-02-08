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На Дніпропетровщині поліція вилучила контрафактні цигарки на майже 700 тисяч гривень
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На Дніпропетровщині поліція вилучила контрафактні цигарки на майже 700 тисяч гривень

Офiцiйно
Аліна Горбань
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На Дніпропетровщині поліція вилучила контрафактні цигарки на майже 700 тисяч гривень Нацполіція області

7 лютого у Кривому Розі поліція вилучила контрафактні цигарки на майже 700 тисяч гривень Про це йдеться на офіційній сторінці Нацполіції області.

Правоохоронці, в рамках досудового розслідування, провели обшук у гаражі на одній із вулиць Металургійного району. Виявили та вилучили: більше 19 тисяч пачок цигарок без акцизних марок та 371 електронну сигарету.

На Дніпропетровщині поліція вилучила контрафактні цигарки на майже 700 тисяч гривеньНацполіція області

Правоохоронці виявили та вилучили велику партію цигарок без акцизних марок

Як з’ясували поліцейські, власником гаражного приміщення є 41-річний місцевий житель. Наразі перевіряється інформація щодо реалізації підакцизних товарів на території міста.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч.1 ст. 204 Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарівКримінального кодексу України.

Санкція – штраф від 85 до 170 тис. грн.

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