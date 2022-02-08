7 лютого у Кривому Розі поліція вилучила контрафактні цигарки на майже 700 тисяч гривень Про це йдеться на офіційній сторінці Нацполіції області.

Правоохоронці, в рамках досудового розслідування, провели обшук у гаражі на одній із вулиць Металургійного району. Виявили та вилучили: більше 19 тисяч пачок цигарок без акцизних марок та 371 електронну сигарету.

Нацполіція області Правоохоронці виявили та вилучили велику партію цигарок без акцизних марок

Як з’ясували поліцейські, власником гаражного приміщення є 41-річний місцевий житель. Наразі перевіряється інформація щодо реалізації підакцизних товарів на території міста.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч.1 ст. 204 Кримінального кодексу України.

Санкція – штраф від 85 до 170 тис. грн.

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