7 лютого у Кривому Розі поліція вилучила контрафактні цигарки на майже 700 тисяч гривень Про це йдеться на офіційній сторінці Нацполіції області.
Правоохоронці, в рамках досудового розслідування, провели обшук у гаражі на одній із вулиць Металургійного району. Виявили та вилучили: більше 19 тисяч пачок цигарок без акцизних марок та 371 електронну сигарету.
Як з’ясували поліцейські, власником гаражного приміщення є 41-річний місцевий житель. Наразі перевіряється інформація щодо реалізації підакцизних товарів на території міста.
Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч.1 ст. 204 Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарівКримінального кодексу України.
Санкція – штраф від 85 до 170 тис. грн.
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