Неподалік села Ділове Рахівського району, поблизу кордону з Румунією, прикордонники затримали двох чоловіків з кількома пакунками сигарет. Чоловіки намагалися пронести вантаж через кордон, — йдеться у повідомленні на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України у Facebook.

У відомстві зазначили, що чоловіки намагалися пронести сигарети до Румунії через засніжене високогір'я. Затримати двох 27-річних громадян службовцям вдалося за 1000 метрів від кордону.

"Двоє мешканців села Ділове спробували переправити 1000 пачок сигарет без акцизних марок. При собі вони мали дві радіостанції, які разом з сигаретами вилучили", — йдеться у повідомленні.

Фото: ДПСУ

За спробу переміщення сигарет через кордон на чоловіків склали адмінматеріали. Справу розглядатимуть у суді.

Фото: ДПСУ

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