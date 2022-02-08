Вінницька футбольна команда для дівчат з інвалідністю готується до всеукраїнського турніру з футболу. В ньому візьмуть участь команди з Вінниці, Херсона, Києва та Маріуполя.

Фото: Суспільне

Проєкт "Давай, грай" зініціював футбольний фонд "Shakhtar Social Foundation" , — каже регіональна кураторка проєкту Олеся Самойленко. Розповідає, до тренувань залучають дівчат, віком від 5 до 14 років. Заняття безоплатні.

"Саме цей проєкт дав мотивацію зайнятися таким видом спорту як футбол. Дівчатка дійсно приходять, їм це подобається, вони фанати футболу", — розповідає Самойленко.

Фото: Суспільне

Тренування проходять щотижня. Кожне заняття поєднують із розминкою та сенсорною інтеграційною терапією, — каже тренер Леонід Зіньківський.

Фото: Суспільне

Вінницьку команду створили 2021-го. Восени дівчата брали участь у всеукраїнському турнірі з футболу, — розповідає тренер Леонід Зіньківський. Там посіли 2 місце.

"На сьогодні вони вже можуть пас давати, розуміють як забивати голи, вони навчилися в команді грати, їм це подобається", — каже Зіньківський.

Фото: Суспільне

У складі збірної — 30 дівчат, 20 з них мають порушення розумового розвитку, синдром Дауна та аутизм.

Фото: Суспільне

Займаються в команді і волонтери. Юлії Костик — 14 років. Каже, приходить на тренування, аби допомогти тренеру та дівчатам.

"З ними я себе почуваю комфортно, тут класно відпочивати і тут всі як рідні", — розповідає Юлія Костик.

Фото: Суспільне

Наталя Гнатюк приводить на футбол 13-річну доньку Анастасію. Дівчинка з ДЦП. Зосередитись на одному занятті, каже мама, її дитині важко.

Зараз дівчата готуються до футбольного турніру, який відбудеться в рамках спеціальної олімпіади. Проходитиме він у травні у м. Вінниці. А в серпні вінницька збірна поїде до Києва. У столиці наші дівчата зіграють із таким ж збірними з інших міст.

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