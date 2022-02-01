Вінничани завоювали п'ять медалей на чемпіонаті України з боксу

Вінницькі спортсмени завоювали п'ять медалей на чемпіонаті України з боксу серед чоловіків та жінок до 22 років. Змагання проходили з 24 по 30 січня у Тернополі. Про це повідомляють на сайті Федерації боксу України.

Участь у змаганнях взяли майже 200 спортсменів. З них – 133 юнаки та 60 дівчат. Боролися вони у 13 чоловічих та 12 жіночих вагових категоріях.

Вінницькі боксери завоювали дві золотих, одну срібну та дві бронзових медалі:

Максим Власюк (у ваговій категорії 57 кг) – золото;

Ігор Ковтун (63,5 кг) – золото;

Максим Жигаров (60 кг) – срібло;

Федір Фриз (51 кг) – бронза;

Владислав Баланюк (86 кг) – бронза.

За результатами перемогу у командному заліку у змаганнях чоловіків здобула збірна Вінницької області.

Читайте також