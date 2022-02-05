Вінницька "Нива" вдруге за тиждень зіграла у товариському футбольному матчі з "Поділлям" із Хмельницького. Із рахунком 1:2 вінничани поступилися гостям. Команди зустрілися п'ятого лютого на стадіоні педколеджу у Вінниці.

На сторінці "Ниви" у Facebook йдеться, що "зустріч несла "тренувальний сенс".

У першому таймі вінничани пропустили у свої ворота гол від гравця "Поділля" Карпенка. Із таким рахунком команди і пішли на перерву. На початку другого тайму, на 48-й хвилині, вінницький гравець Брижчук зрівняв рахунок — 1:1. Втім згодом хмельничанин Панасенков забив м'яч у ворота суперників.

Гра завершилася із рахунком 1:2 на користь Хмельницького.

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