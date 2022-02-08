За полтавську «Ворсклу» гратиме Богдан Ващук

За полтавську команду «Ворскла» гратиме новий футболіст Богдан Ващук. Угоду про це із клубом він підписав 8 лютого. Термін договору розрахований на пів року, повідомив пресаташе клубу Артем Лобанов.

Під час зимового міжсезоння у складі полтавської «Ворскли» з’явився другий новачок. Ним став 26-річний атакувальний півзахисник Богдан Ващук. Свою кар’єру естонський футболіст з українським корінням починав у столиці країни Таллінні. На той момент йому було 7 років. У дорослому віці виступав за команди: «Рига» (Латвія) , «Левські» (Болгарія), «Левадія» (Естонія).

epl.delfi.ee півзахисник Богдан Ващук

Полтавський клуб підписав з футболістом піврічну угоду з можливістю першочергового викупу контракта футболіста влітку у естонської "Левадії".

Богдан Ващук виступав за юнацькі збірні Естонії. Його зріст 185 сантиметрів. У складі полтавської команди також грає співвітчизник Богдана захисник Йоонас Тамм.

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