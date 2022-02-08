США оголосили в розшук лідера ІДІЛ в Афганістані

Сполучені Штати заявили, що готові надати до 10 мільйонів доларів за інформацію, яка допоможе встановити особу чи місце перебування лідера ІДІЛ Санаулли Гафарі, а також за інформацію, яка призведе до арешту осіб, відповідальних за теракт в аеропорту Кабула у серпні 2021 року.

Як повідомляє афганське Радіо Свобода, відповідальність за теракт, в результаті якого загинули щонайменше 173 людини, зокрема 13 американських військовослужбовців, взяла на себе організація "Ісламська держава-Хорасан". США визначили, що її лідером є Санаулла Гафарі, також відомий як Шахаб аль-Мухаджир.

У листопаді 2021-го Держдепартамент США заявив, що Гафарі був призначений керівником організації у червні 2020 року, і що він відповідає за затвердження всіх операцій "Ісламської держави-Хорасан" на території Афганістану та фінансування її діяльності.

Водночас Держдеп зарахував Гафарі та двох інших лідерів філії екстремістського угруповання в Афганістані до глобальних терористів.

Пентагон заявив, що його розслідування вибуху терориста-смертника в аеропорту дійшло висновку, що теракт вчинив один смертник. Трагедія сталася під час хаосу в останні дні виведення з Афганістану військової коаліції на чолі зі США. Бомба вибухнула біля одного з воріт аеропорту, коли тисячі людей намагалися проникнути всередину периметра аеропорту та приєднатися до евакуації, організованої Сполученими Штатами та їхніми союзниками.

Терорист пізніше був упізнаний як Абдул Рахман аль-Логарі, який був звільнений з в'язниці талібами після того, як група бойовиків взяла під свій контроль Кабул 15 серпня.

Що відомо

15 серпня 2021 року бойовики "Талібану" почали наступ на Кабул. Того ж дня в країні оголосили про мирну передачу влади талібам. 31 серпня США остаточно вивели свої війська з Афганістану, таким чином завершивши 20-літню місію.

Після відльоту останніх військових літаків контроль над аеропортом Кабула встановили екстремісти з руху "Талібан".

Колишній керівник релігійної поліції "Талібану" Мулла Нуруддін Турабі заявив, що таліби планують відновити екстремальні покарання, такі як страти та ампутації.

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