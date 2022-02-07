За тиждень (з 31 січня – по 6 лютого) 6 680 нових випадків COVID-19. Зокрема 4 014 — у Чернігівському районі (в тому числі 3 210 — у Чернігові), 1 506 — у Ніжинському, 604 — у Корюківському, 432 — у Прилуцькому та 124 — у Новгород-Сіверському районі. Про це повідомляє Управління охорони здоров’я Чернігівської ОДА.

32 людини померли.

За тиждень від коронавірусу в області одужали 2 052 людини (391 лікувалася у медзакладах): 1 332 — у Чернігівському районі (в тому числі 1 089 — у Чернігові), 385 — у Ніжинському, 169 — у Корюківському, 138 — у Прилуцькому та 28 — у Новгород-Сіверському районі.

Загалом на Чернігівщині зареєстровано 110 352 випадки захворювання COVID-19, з них: 96 001 людина одужала; 2 674 — померли; 145 людей померли із супутнім діагнозом COVID-19.

За тиждень в області провели понад 18 тисяч досліджень.

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