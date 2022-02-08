Зарічний суд у Сумах визнав винним колишнього першого заступника міського голови Сум Володимира Войтенка. Він має компенсувати 13-ти потерпілим моральну шкоду, кожному від 5 до 7 тис грн. Войтенка обвинувачували у порушенні трудового законодавства – звільненні працівників, у тому числі двох вагітних жінок з особистих мотивів.

Вирок оголосив 8 лютого суддя Олексій Сибільов. Оскільки термін притягнення до кримінальної відповідальності закінчився, то до Войтенка не буде застосована санкція у вигляді позбавлення права займати керівні посади. Під час засідання суду статтю перекваліфікували з частини другої у першу.

Речниця прокуратури Наталія Науменко сказала Суспільному, що на оскарження вироку є 30 днів. У прокуратурі вирішуватимуть, чи будуть подавати апеляцію, після отримання повного тексту вироку.

У 2016 році під час реорганізації департаменту містобудування та земельних відносин Сумської міської ради були звільнені частина працівників, у тому числі керівник Анатолій Жук (якого убили у 2018 році), Володимир Биков і дві вагітні жінки.

У прокуратурі вважають, що Войтенко керувався особистою неприязню до Анатолія Жука і тих людей, які його підтримували.

Позиція Войтенка щодо цього: справа заангажована, а сам він в той час діяв у законний спосіб.

Нині Володимир Войтенко є депутатом Сумської обласної ради. У 2020 році він був обраний від ВО "Батьківщина".

Що відомо

У 2020 році суд виправдав Войтенка у справі про "кнопкодавство". Тоді його обвинувачували у голосуванні чужою карткою на сесії міськради 2015 року. Голосування стосувалося вивезення сміття суб'єктами господарювання.

Також його підозрювали у побитті підприємиці і тиску на суддю. У 2015 році через чотири кримінальні справи Войтенко був відсторонений від посади, під домашнім арештом. Через два місяці запобіжний захід змінили і він продовжив працювати заступником міського голови.

Читайте нас у Telegram

Долучайтесь до нашої спільноти у Viber

Ми в Instagram